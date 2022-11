Sen forløsning: Holland knækker Senegal

Holland kom mandag godt fra start ved VM i fodbold.

Spillet var ikke mindeværdigt, men det blev alligevel til tre point, da Senegal blev slået med 2-0 i duellen mellem de to forventede tophold i gruppe A.

Det tydede ellers på, at det skulle ende uden scoringer, men med to mål scoret i henholdsvis 84. og 99. minut endte det altså med en hollandsk sejr.

Dermed ligger Holland og Ecuador i toppen af gruppe A med tre point hver, mens Qatar og Senegal ikke har nogen.

De fire hold skal spille igen fredag. Her skal Qatar møde Senegal, mens Holland står over for Ecuador henholdsvis klokken 14 og 17.

Senegal-Holland var den første kamp ved VM, hvor man kunne tillade sig at have høje forventninger til begge holds formåen, selv om senegalesernes klart største stjerne, Sadio Mané, glimrede ved sit fravær.

Det var da også ganske underholdende fra start. Begge hold kom til chancer foran mål, men manglede lige den sidste skarphed.

I slutningen af første halvleg gik gassen lidt af ballonen for begge holds vedkommende, og så endte de første 45 minutter, som de startede, med 0-0 på måltavlen.

Det samme billede fortsatte i anden halvleg. Tempoet var ikke specielt højt.

Ingen af holdene havde travlt med at komme mod modstanderens mål, og i takt med at slutfløjtet nærmede sig, begyndte der nok også at indfinde sig en tilfredshed over at kunne gå fra kampen med point.

Der opstod dog enkelte chancer. Det var primært Senegal, der bød sig til, og med 20 minutter tilbage var hollænderne heldige med, at et hårdt skud fra Idrissa Gueye endte lige der, hvor målmand Andries Noppert stod.

Bedst som det så ud til, at det var på vej mod 0-0, slog Holland til. Efter lidt nølende pasningsspil uden for Senegals felt, sendte Frenkie de Jong et indlæg afsted. Det kom Corey Gakpo først på, og PSV-profilen headede bolden forbi en fremadstormende Edouard Mendy og i nettet.

Senegal indledte derefter jagten på en udligning, men kom aldrig for alvor tæt på. I stedet lukkede Holland endegyldigt kampen dybt inde i tillægstiden efter et mål af Davy Klaassen på en omstilling.

Senere mandag aften møder USA og Wales hinanden i gruppe B, hvor England tidligere mandag tog en storsejr på 6-2 over Iran.