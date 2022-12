Sender sin talsmand: Derfor gør han det

David Beckhams lejr svarer for første gang på noget af al den kritik, der er haglet ned over briten det seneste år, efter han valgte at promovere VM i Qatar

For første gang siden det kom frem, at David Beckham skulle promovere VM i Qatar i bytte for et klækkeligt beløb på over 85 millioner kroner, har briten sat ord på beslutningen.

Eller... Det har en talsmand for Beckham gjort.

I en dokumentar, som den engelske komiker Joe Lycett står bag, forklarer en talsmand nemlig, hvorfor David Beckham takkede ja til at promovere den voldsomt kritiserede slutrunde.

- David har været involveret i en række slutrunder og andre store internationale sportsbegivenheder både som spiller og ambassadør, og han har altid troet, at sporten har magten til at bringe gode ting i verden.

- Vi forstår godt, at der er forskellige stærke meninger om at engagere sig i Mellemøsten, men ser det som positivt, at debatten om de centrale spørgsmål er blevet stimuleret af det første VM, der afholdes i regionen.

- Vi håber, at disse samtaler vil føre til større forståelse for alle mennesker, og at der vil ske fremskridt, siger Beckhams talsmand ifølge The Sun.

David Beckham, der havde en stor karriere i blandt andet Manchester United og Real Madrid, er specielt blevet angrebet voldsomt på sin Instagram, hvor kommenstarsporene under hans opslag ikke altid har været lige kønne.

Mange Instagram-brugere hævder, at Beckham har solgt sin sjæl og ødelagt sin eftermæle ved at tage en ambassadørrolle i Qatar, og på et af englænderens seneste opslag, hvor blandt andet danske Nadia Nadim også er med, bliver der netop lagt stor fokus på det.

