Sender stor advarsel til Hjulmand

Det er sjældent set, at man sender en skadet spiller til pressemøde, men det er altså, hvad Danmarks kommende modstander Australien har valgt at gøre inden skæbnekampen onsdag

- Vi kommer ikke til at gå på banen for at satse på det point, vi har. Vi vil besejre Danmark, siger midtbaneprofilen Ajdin Hrustic

Det virker så hyggeligt, så afslappet og familiært at træde ind på australiernes træningsanlæg, et stenkast fra det velkendte Aspire Academy i udkanten af Doha.

Den store reklamevæg med ’Socceroos’ og ’give it 100’ viser med al tydelighed, at her har vi en modstander, der måske ikke kan præsentere de fineste fodboldadresser på verdenskortet. Til gengæld har de noget, som andre misunder dem.

Den tidligere Brøndby-træner René Meulensteen er nu assistent for Australien. Her får han en lille snak med FC Midtjyllands tidligere kantspiller, Awer Mabil. Foto: Lars Poulsen.

- Vi er som en stor familie. Vi hjælper hinanden og har skabt et sammenhold, som kun er blevet stærkere, desto mere vi er sammen.

- Det kan godt være danskerne har et højt, individuelt niveau hos enkelte spillere med mange i top-5 ligaerne. Det kan vi ikke prale med, men vi har en meget stærk holdånd, siger Ajdin Hrustic, der er en af de ganske få spillere fra top-5 ligaerne i Europa.

- På trods af, at vi kan nøjes med ét point mod Danmark, så bliver det helt afgørende, at vi presser dem, konstant er aggressive.

- Vi ved, vi skal arbejde meget hårdt og dedikeret for at få et resultat. Men vi må ikke slappe af og give Danmark ro, forklarer Ajdin Hrustic.

Mathew Ryan på træningsbanen forud for mødet med Danmark. Han er anfører og Australiens sikre kort i onsdagens kamp. Foto: Lars Poulsen.

Det gyldne symbol på den stærke holdånd illustreres meget passende ved, at Martin Boyle er den anden spiller på podiet.

Han kom skadet til VM. Måtte give op og blev opereret i knæet. Alligevel er han blevet hos holdkammeraterne i Qatar. Mandag kæmpede han sig med to krykker på podiet for at fortælle om den støtte, han kan yde sit hold ved at blive ved VM.

Australien har kun én gang tidligere gået videre fra gruppespillet. Det var ved VM i Tyskland for 16 år siden.

Mens Danmark havde fået fri, var der trænings hos Australien, der her er på vej til mandagens aftentræning. I spidsen er FCK-keeper Mathiew Ryan. Foto: Lars Poulsen.

FC Københavns Mathew Ryan er sikker starter onsdag. Det ventes OB’s Joel King ikke at være. Han har endnu ikke fået spilletid.

Joel King fra OB har endnu ikke fået spilletid under VM for Australien. Foto: Lars Poulsen.

Der er også en chance for at se den tidligere FC Midtjylland spiller Awer Mabil på banen. Han er blevet skiftet ind i begge kampe ved VM.

På sidelinjen for Australien sidder i øvrigt den tidligere Brøndby-træner, René Meulensteen, der nu er assisterende landstræner for Australien.

Andrew Clark, FCK's fysiske træner, arbejder for det australske landshold under VM. Foto: Lars Poulsen.

FCK's fysiske træner, Andrew Clark, er i øvrigt udlånt til Australiens landshold under VM.

