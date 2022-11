Sex før kamp?

Spaniens landstræner fortæller, at omstændighederne besværliggør sex under VM, men anser sex som vigtigt

Stemningen er forrygende i den spanske lejr. Costa Rica blev smadret med 7-0 i onsdags.

Den spanske landstræner, Luis Enrique, er da også med på at tale om lidt af hvert.

Under VM svarer han på spørgsmål fra fans på streaming-mediet Twitch. Den spanske avis Mundo Deportivo har gengivet et af svarene. Snakken falder på, om spillerne har fået besked på ikke at have sex dagen før kampe.

Det kan tilsyneladende ikke lade sig gøre, da spillerne er samlet på samme hotel i deres VM-lejr, lyder svaret.

- Ikke fordi, de ikke må gøre det, men på grund af omstændighederne, forklarer Enrique.

- Når de er i klubberne, er de hjemme, og jeg er ikke bekymret for, om de gør det eller ej. Hvis de gør det, er det, fordi det går dem godt.

- Det er meget normalt. Jeg tillægger det ikke betydning, så længe det ikke er en bacchanalia.

Annonce:

Begrebet kan bedst oversættes til en slags fest eller orgie.

Spanierne er fyldt med selvtillid. De udraderede Costa Rica i første opgør. Foto: Javier Soriano/Ritzau Scanpix

Enrique fortsætter og fortæller om sin egen tid som spiller.

- Jeg anser sex som vigtigt, og som spiller, når jeg kunne med min kone, gjorde jeg, hvad vi skulle gøre.

Så er det hermed slået fast.

På den spanske landshold er der en enkelt spiller, som landstræneren kender ekstra godt. Den dobbelte målscorer fra Costa Rica-kampen - Ferran Torres - er nemlig kærester med Enriques datter, Sira Martinez.

Spaniernes næste kamp er søndag, hvor de brager ind i Tyskland, der tabte sin første kamp til Japan.