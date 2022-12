Skandaløse scener, da VM-journalist døde

Der er postet flere penge i VM-slutrunden i Qatar, end der er sandkorn i landet.

Alligevel var der ikke en hjertestarter i nærheden, da journalisten Grant Wahl døde under kvartfinalen mellem Argentina og Holland fredag aften i Al Rayyan.

Det skriver kollegaen Josh Glancy, der arbejder som korrespondent for The Sunday Times. Han var til stede, da mareridtet udspillede sig.

Ekstra Bladets journalist Frej Kofoed forklarer her om skandalen i Qatar

- Hvorfor var der ikke en hjertestarter i dette topmoderne stadion for milliarder af dollars? Det er spørgsmålet, vi stillede hinanden, mens lægerne pumpede og pumpede til ingen verdens nytte, skriver han i en artikel.

'Vi vidste det alle sammen'

Han havde hørt en stemme kalde på en læge og overværede derpå chokeret, hvordan to læger desperat forsøgte at genoplive kollegaen.

- Det var forfærdeligt. Det var endnu værre, at de blev ved og ved med at forsøge, skriver han.

- Til sidst kom der en båre. Hans ansigt var dækket til, og vi vidste det alle sammen, skriver Glancy.

Dødsårsagen er ikke fastslået endnu, men Grant Wahl havde selv skrevet om stressrelaterede symptomer, om for lidt søvn, og hvordan en læge havde gættet på, at der var tale om bronkitis.

Foto: Ekstra Bladet

Grant Wahl blev hyldet lørdag før og under kampen mellem Frankrig og England. Foto: Lee Smith/Reuters/Ritzau Scanpix

Broderen Eric Wahl har skrevet på Instagram, at han mener, der er begået en forbrydelse.

- Jeg talte med Grant den anden dag, da han havde fødselsdag. Han troede, at han havde fået bronkitis. Jeg tror ikke længere, at det var det. Grant fortalte mig, at han havde modtaget dødstrusler. Hans telefon har bare at være blandt hans efterladte ting på hospitalet, skrev han.

'Virkede uudholdeligt og patetisk'

Ifølge hans agent, Tim Scanlan, havde han også søvnbesvær.

Det fortæller han til The New York Times.

- Han sov ikke godt. Jeg opfordrede ham til at tage et sovemiddel, men han sagde, at han bare havde brug for at slappe af, siger han.

Josh Glancy kunne med afmagt se, hvordan farcen mellem Argentina og Holland udviklede sig. Og han kunne slet ikke forholde sig til det.

- De argentinske sejrherrers hoveren virkede uudholdelig og patetisk. Scenerne i midtercirklen virkede trivielle og banale, når en enke samtidig var i færd med at modtage den værste telefonsamtale, man kan forestille sig. Fodboldens magiske trolddom var brudt. Det eneste vigtige var, at en god mand på uforklarlig vis havde mistet livet, skriver han.

FIFA hyldede Grant Wahl under lørdagens kvartfinaler, præsident GIanni Infantino har sagt pæne ord og begrædt dødsfaldet. Men forbundet mangler endnu at forholde sig til påstanden om manglende hjertestartere.