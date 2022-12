Skete det virkelig? Dansk klip florerer

En seddel med håndskrevne taktiske dessiner fra den danske trænerbænk havnede muligvis i modstandernes hænder.

Flere australske medier skriver fredag om den kuriøse episode, der skulle være sket i anden halvleg af kampen mellem Danmark og Australien ved VM i Qatar.

Australien endte med at vinde kampen 1-0 og gå videre til ottendedelsfinalen, mens Danmark røg ud.

Undervejs brugte australierne alle de midler, de havde. Måske også et mere bizart et af slagsen.

Da Danmark var bagud 0-1 i anden halvleg, valgte landstræner Kasper Hjulmand at ændre formation og køre med Andreas Cornelius som ekstra angriber ved siden af Kasper Dolberg.

I det 69. minut blev Robert Skov og Cornelius skiftet ind. Skov fik en seddel med de taktiske ændringer med ind på banen. Den blev leveret til Christian Eriksen, som gav den videre til Pierre-Emile Højbjerg, som til sidst smed den væk.

Det er 1. december, men spørgsmålet er, om folk allerede har mistet håbet til Hjulmanden? Tror folk stadig på Hjulemanden?

Ifølge den australske tv-station Channel 9 blev sedlen hurtigt samlet op af den australske angriber Mitch Duke, som gav den til den sit trænerteam.

På videoer på de sociale medier kan en seddel ses gå mellem Skov og Eriksen. Der er også billeder af den australske landstræner Graham Arnold og assistenten René Meulensteen, der står og snakker med en seddel i hånden.

Se en af videoerne her.

I det 74. minut sendte Australien Bailey Wright ind som ekstra forsvarsspiller i stedet for en midtbanespiller, så Danmark kom til at stå over for en kompakt femback-kæde.

Om den hurtige australske ændring skyldtes de danske noter, eller om de bare kiggede ind på banen og observerede, at Danmark spillede med både Dolberg og Cornelius i front, er et åbent spørgsmål.

Over for The Sydney Morning Herald nedtoner kilder på det australske fodboldhold betydningen af sedlen og siger, at Graham Arnold var forberedt på Danmarks taktiske ændringer.