Skilt ad efter fiasko: - For gamle og for dårlige!

Belgien er færdig ved VM efter en dybt skuffende indsats i Qatar.

Det stod klart efter nullerten mod Kroatien, samtidig med at Marokko gjorde arbejdet færdigt mod Canada og overraskende satte sig på puljens førsteplads.

Den gyldne generation var gået hen og blevet den (for) gamle generation.

Den store synder blev superstjernen Romelu Lukaku, der blev kastet ind i pausen, da belgierne for alvor skulle jagte et mål.

Romelu Lukaku kunne ikke få bolden over stregen trods flere gigantiske chancer. Foto: Alfredo Estrella/Ritzau Scanpix

Fire 100 procentchancer missede den formsvage Inter-angriber, der kom til Qatar efter længere tids skadespause.

Ved den største chance puffede skarpretteren bolden forbi mål fra en meters afstand. Angriberen tæskede også læderet på stolpen i en fri position. Lukaku-kuk!

Landstræner Roberto Martinez udtalte kort efter kampen, at belgierne gav alt og kunne rejse hjem med oprejst pande.

Det mente spanieren øjensynligt ikke, og kort efter blev det officielt, at han er færdig som landstræner. Den beslutning var truffet på forhånd. Ellers var den nok blevet truffet for ham.

Det er kun Roberto Martinez, der kan se det gode ved Belgiens VM. Foto: Bernadett Szabo/Ritzau Scanpix

De belgiske medier møder i hvert fald næppe Martinez og co. med vafler og øl, når VM-flyet lander i Bruxelles fredag.

- VM i Qatar vil gå over i historiebøgerne som Roberto Martinez' fejlberegning.

- Landstræneren satsede på, at et ramponeret Belgien kunne vokse sig ind i turneringen, men med spillere, der manglede rytme og skarphed faldt 'De Røde Djævle' allerede i gruppespillet. Romelu Lukakus mange forspildte muligheder understregede utilpasheden i truppen, skriver De Standaard.

Farvel og tak! Foto: John Sibley/Ritzau Scanpix

Nieuwsblad hæfter sig ved, at det var sidste nat med kliken - og hverken en sjov eller hyggelig én af slagsen.

- Desværre viste vi belgiere sig at være drømmere. Vi drømte i Qatar om et sidste stunt fra den gyldne generation. Forgæves.

- Den sidste dans fra var ikke en quickstep, men en langsom dans. Belgien smed det hele mod Canada og Marokko og må nu hjem. Drømmen er blevet et mareridt.

Toby Alderweireld er en af de aldrende profiler, der nok siger farvel til landsholdet. Foto: Gabriel Bouys/Ritzau Scanpix

Også Het Laatste Nieuws kalder på forandringer på det belgiske landshold.

- Den gyldne generation havde fortjent en flottere afsked. Men det blev ikke smukt. Nej, vi var bare ikke gode nok i Qatar.

- For få spillere i god form, for mange spillere, der har nået pensionsalderen. Med sine 31 år og 95 dage var den belgiske startellever det næstældste hold, der har startet ved et VM i dette århundrede. Så det er påtrængende tid til fornyelse. Og sikkert også en ny landstræner!

Det ønske gik hurtigt i opfyldelse ...

