Skrækbesked til Danmark: Frankrig sparer stjerner

Hvis der var én ting, Kasper Hjulmand ikke havde brug for at høre, var det det.

Danmark havde netop tabt til Frankrig, og mens det satte den danske VM-skæbne i voldsomt limbo, er franskmændene nu sikre på avancement.

Det betyder, at Frankrigs sidste gruppekamp mod Tunesien er helt uden betydning - altså for de franske superstjerner.

For Tunesien vil en sejr sende dem tættere på himlen - og Danmark direkte hjem til vinterkulden. Derfor skal Danmark bruge al den hjælp, man kan få fra Frankrig.

Det tyder bare på, at der ikke er det store at hente. Didier Deschamps, den franske landstræner, afslørede nemlig kort efter sejren over Danmark, at han har tænkt sig at spare spillere mod Tunesien.

Deschamps med en stor krammer til Mbappé, der scorede to mål mod Danmark. Foto: Peter Cziborra, Ritzau Scanpix

- Ja, men spørg mig ikke, hvem vi skifter. Det er en fordel for et hold at vinde de to første kampe, sagde Didier Deschamps og lignede en mand, der havde tænkt sig at udnytte den fordel.

Det betyder med største sandsynlighed, at Frankrig kan spare spillere som Kylian Mbappé, Ousmane Dembele, Raphael Varane eller en helt fjerde verdensstjerne.

Sådan noget giver naturligvis Tunesien langt større chance for at hente den overraskende sejr, også selvom de næste i den franske kø hører til i toppen af Europa.

Kasper Hjulmand må sætte sin lid til, at Frankrig kan vinde over Tunesien, selv om flere store profiler spares. Foto: Lars Poulsen

Vil Danmark videre fra gruppen, kræver det først og fremmest, at Hjulmands tropper selv slår Australien. Derefter er det afgørende, hvad Tunesiens kamp mod Frankrig ender.

Det kan i sidste ende blive et spørgsmål om målscore eller tilmed gule kort, hvem der går videre. Og Frankrig lyder ikke som et hold, der vil stille med de største stjerner i deres opgør.

