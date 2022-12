Skred alene: Ronaldo droppede fejring

Cristiano Ronaldo gik hurtigt ned i omklædningsrummet, mens hans holdkammerater gik rundt og takkede de portugisiske fans for opbakningen efter tirsdagens storsejr over Schweiz

Alle øjne er rettet mod Portugal og mere specifikt Cristiano Ronaldo i disse dage.

Den portugisiske stjerne har trukket utallige overskrifter de seneste par måneder, efter han først slagtede sin klub og tidligere holdkammerater i et yderst kontroversielt interview med Piers Morgan, og efterfølgende blev Ronaldo klubløs få dage før Portugals første kamp ved VM-slutrunden.

I tirsdagens 1/8-finale var portugiseren bænket for første gang i en afgørende kamp for Portugal siden 2008, og efter kampen skyndte Ronaldo sig ned i omklædningsrummet.

Billedet alle taler om: Helt særlig Ronaldo-situation

De portugisiske fans var selvsagt lykkelige efter 6-1-sejren over Schweiz i 1/8-finalen

Den 37-årige angriber kom på banen efter 73 minutters spil ved stillingen 5-1 og fik da også bolden i mål, men det blev underkendt for offside.

Rafael Leao scorede i stedet kampens sidste mål til slutresultatet 6-1.

En fantastisk holdpræstation af Portugal, der efter kampen gik rundt på banen og takkede deres fans for støtten. Hovedpersonen over dem alle var dog ikke til at se. Han var nemlig smuttet ned i omklædningsrummet.

Alt palaveren omkring Ronaldo tager stort set alt fokus væk fra resten af de portugisiske spillere, der efter slutrundens resultater må regnes som en seriøs bejler til VM-titlen.

Goncalo Ramos formåede ikke at stjæle overskrifterne på trods af sit flotte hattrick. Foto: Patricia De Melo Moreira/Ritzau Scanpix

Manden, der erstattede Ronaldo i startopstillingen, Goncalo Ramos, scorede et hattrick i 6-1-sejren og skal man tro det portugisiske medie Ojogo, kommer landstræner Fernando Santos ikke til at lade sig påvirke af al Ronaldos medieomtale, og det forventes derfor også, at Benfica-spidsen starter i kvartfinalen mod Marokko.

Portugal og Marokko tørner sammen lørdag klokken 16.00.