Skriv under her, Hjulmand

Hellere i dag end i morgen!

DBU vil holde på Kasper Hjulmand mange år ud i fremtiden.

Selv om der stadig er halvandet år tilbage af landstrænerens kontrakt, er fodbolddirektør Peter Møller allerede parat til at lave en ny lang aftale med landstræneren.

Det siger han søndag i mixed zone i Doha på Ekstra Bladets spørgsmål om landstrænerens fremtid.

Kasper Hjulmand har skabt store resultater med Danmark. Fodbolddirektør Peter Møller er helt på det rene med, at landstræneren er attraktiv for mange klubber. Han håber dog, at Hjulmand bliver på sin post. Foto: Lars Poulsen

- Vi vil meget gerne forlænge med Kasper så hurtigt som muligt. Med de resultater Kasper har skabt, ved vi godt, han er meget attraktiv. Og så må vi se, om han i sidste ende har lyst til at fortsætte.

- I første omgang forholder vi os til, at han har kontrakt med os til sommeren 2024, siger Peter Møller.

- Jeg taler hele tiden med Kasper om, hvor han står. Og vi har en fælles drøm om at flytte noget også uden for banen. Det gælder blandt andet med etablering af et træningscenter. Det er et arbejde, som også har stor prioritet hos Kasper, siger Peter Møller.

Kasper Hjulmand tiltrådte i 2019, hvor han det første år arbejdede i kulissen, mens Åge Hareide stadig var landstræner. Officielt fik han først ansvaret for landsholdet i 2020.

Det er på ingen måder på grund af lønnen, som formentlig befinder sig i niveauet fem-seks mio. kr., hvis Kasper Hjulmand fortsætter i jobbet som dansk landstræner.

For med den status han har fået på den internationale scene, kan han med sikkerhed få en løn, der ligger tre-fire gange højere, hvis en af de store klubber i en top-5 liga banker på døren.

Peter Møller er klar til at forlænge aftalen med Kasper Hjulmand her og nu. Foto: Lars Poulsen

- Hvis du bliver dansk landstræner, så er det ikke på grund af pengene. Vi ved, at Kasper er meget attraktiv og kan få meget mere i løn i udlandet.

- Vi kan slet ikke matche de lønninger, der er i klubberne. Men vi kan noget andet som landshold, pointerer Peter Møller.

Så hvis Kasper kom i morgen og sagde, han er klar til at lave en ny, lang aftale med DBU, så blev den underskrevet?

- Ja. Vi vil gerne beholde Kasper hos os i mange år.

Er I forberedt på, at der kan komme en stor klub til Kasper efter VM, fordi han er meget attraktiv?

- Vi har en åben og ærlig dialog om tingene. Vi planlægger ikke, han skal væk efter VM.

- Men det vil være dumt, hvis jeg ikke har en liste liggende i skuffen med mulige afløsere, hvis Kasper lige pludselig er væk.

Kasper Hjulmand er attraktiv for de store klubber. Fodboldmagasinet FourFourTwo rangerede ham som nummer 29 blandt de 50 bedste trænere i verden her og nu. Foto: Lars Poulsen

Har du forståelse for, hvis Kasper efter VM kommer og siger, han har fået et tilbud fra en Premier League-klub?

- Det er sådan, det er. Men I må også have forståelse for, at Kasper holder sit ord og opfylder den aftale, han har med os. Mit klare indtryk er, at Kasper er meget glad for at være hos os.

- Kasper har heller ikke givet udtryk for, at han gerne vil noget andet. Jeg opfatter ham slet ikke som en mand, der bakker lastbilen ind og er klar til at tømme DBU's pengekasse, forklarer Peter Møller.

Kasper Hjulmand førte Danmark til EM-semifinalen sidste sommer. Her efter sejren over Tjekkiet i Baku. Foto: Lars Poulsen

Kasper Hjulmand var rangeret som nummer 29 på listen over de 50 bedste trænere, da fodboldmagasinet FourFourTwo for nylig offentliggjorde listen over de bedste trænere på verdensplan her og nu.

Søndag var det ikke muligt at få en kommentar fra landstræner Kasper Hjulmand, der ikke stod til rådighed for de danske medier i mixed zone.

