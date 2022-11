Skruer bissen på: Nu stopper I

Nu er det slut. Og det er på ingen måder til at misforstå.

De danske landsholdsspillere vil ikke længere tale om One Love-armbindet, FIFA-præsident Gianni Infantino eller andre sager, der ikke handler om spillet på banen.

Det stod klart torsdag morgen på dagens danske pressekonference på Al Sailiya Sports Club, hvor en række udenlandske journalister også var mødt frem i håbet om at få nye svar fra de danske landsholdsspillere.

Hele tre gange måtte kommunikationschef Jakob Høyer afbryde udenlandske journalister, der ville stille spørgsmål om One Love-armbindet og til spillernes holdning til FIFA.

Men hverken Jesper Lindstrøm eller Andreas Christensen fik lov at svare.

Inden det kom så vidt tog Jakob Høyer ordet og satte de udenlandske journalister på plads.

- Vi svarede på alle spørgsmål om One Love-armbind onsdag også om vores holdning til FIFA.

- Nu er vi her for at tale fodbold. Har I spørgsmål om det, ellers send venligst mikrofonen videre, lød det fra Jakob Høyer oppe fra podiet.

Foto: Lars Poulsen

På pressemøderne kan hver journalist kun stille ét spørgsmål. Og når man ikke har fået svar på det, man gerne vil, så er det bare ærgerligt.

De danske journalister havde forstået budskabet fra Kasper Hjulmand på onsdagens pressekonference, hvor han i klare og tydelige vendinger fik fortalt, han nu kun besvarer fodboldrelaterede spørgsmål.

Kasper Hjulmand har dog ikke begravet sine frustration over alle de problemer, Danmark er stødt på under VM-slutrunden i forhold til One Love-armbindet, opførslen fra FIFA og ikke mindst spørgsmålet om menneskerettigheder og Qatars behandling af migrantarbejderne.

Landstræneren har forsikret, at han er klar til at tale, når han er hjemme fra VM. For han har mere, han vil ytre sig om i forhold til historiens mest omdiskuterede VM-slutrunde.

Det sidste ord i den her sag er langt fra sagt.

