Skuffet Dolberg: Jeg rørte næsten ikke bolden

Det var en rigtig sløj omgang fra flere af de danske landsholdsstjerner i dagens kamp, heriblandt Kasper Dolberg.

Sevilla-angriberen, der har haft et forfærdeligt efterår i den spanske storklub, blev noget overraskende valgt til startopstillingen i kampen mod Tunesien, men det var ikke meget, som Dolberg fik ud af bestræbelserne.

- Jeg synes de første 20 minutter var skidt. Jeg rørte næsten ikke bolden.



- Det bliver meget dueller og høje bolde, før vi får den ned på underlaget, og derefter gik det lidt bedre, siger Dolberg, da Ekstra Bladet spørger ind til, hvad han synes om sin egen præstaion.



Kasper Dolberg var foretrukket foran Andreas Cornelius og Jonas Wind på toppen af det danske hold, og han virkede selv til, at han var en smule overrasket over valget.



- Jamen øhh, selvf.. øh, det fik jeg at vide i går, og det var jeg selvfølgelig glad for. Jeg har glædet mig til turneringen og så at skulle starte, det er jeg meget stolt af, siger angriberen en smule tøvende.

Dolberg blev efter 65. minutter taget ud og erstattet med Andreas Cornelius, der kom frem til en gigantisk chance, som han dog ikke kunne omsætte til scoring, og derfor endte Danmarks åbningskamp noget skuffende 0-0 mod Tunesien.

Der blev derfor heller ikke scoret topkarakterer fra de danske spillere. Se dem her: Se karaktererne: Helt horribelt af ham