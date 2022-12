Skyggen der aldrig forsvinder

To af de helt store i VM-historien buldrer sammen i aften, og fortidens skygger hviler tungt over dem

Argentina mod Holland i en VM-kvartfinale.

Det bliver næsten ikke mere magisk. Ikke så meget med tanke på de to aktuelle mandskaber, hvor Lionel Messi og Louis van Gaal ret beset er de eneste, der med rette kan påberåbe sig en plads i historiebøgerne.

Nej, det er historien om de to holds rivalisering, der er god.

Den er vanvittigt god.

De har mødt hinanden fem gange i VM-historien, og med undtagelse af det første møde i 1974, hvor det fantastiske hollandske landshold med Johan Cruyff i spidsen kørte over Argentina med 4-0, har det været tæt hver gang.

Tæt og dramatisk.

Annonce:

Kvartfinalen i '98 havde i virkeligheden mest med udvisningerne til først Arthur Numan og siden Ariel Ortega (han var cirka 45 cm lavere end Edwin van der Sar og nikkede målmanden en skalle på hagen), inden Dennis Bergkamp kort før tid tæmmede Frank de Boer vilde aflevering over 60 meter og daskede den i nettet med ydersiden, som om han aldrig havde bestilt andet. Stadig ét af VM-historiens flotteste mål.

Ronald de Boer, Winston Bogarde og Jimmy Floyd Hasselbaink tiljubler Dennis Bergkamp efter drømmemålet i 1998. Foto: Lionel Cironneau/AP/Ritzau Scanpix

Det var den hollandske revanche ovenpå VM-finalen 20 år tidligere, hvor argentinerne vandt efter forlænget spilletid. Hér var Holland uden Johan Cruyff, der havde boykottet slutrunden. Eller, som det kom frem mange år senere i 2008, han ville ikke mere efter at være blevet truet på livet af maskerede mænd i sin lejlighed i Barcelona.

Johan Cruyff forlader banen efter sejren på 2-0 over Uruguay ved VM i 1974. Foto: Werner Baum/AP/Ritzau Scanpix

- Jeg ved ikke, om du ved det, men nogen stak et gevær i ansigtet på mig, bandt mig og min kone foran vores børn i vores lejlighed, sagde han.

Der skete ikke Cruyff og familien noget, men episoden gjorde, at han ændrede syn på tilværelsen, droppede landsholdet og fokuserede mere på familien og de sidste år af klubkarrieren.

Efter finalen fulgte en stribe tunge år for Oranje, mens Argentina oplevede sin bedste periode nogensinde med yderligere to VM-finaler af tre mulige, mens Holland end ikke kvalificerede sig i '82 og '86.

Anfører Daniel Passarella løfter trofæet efter sejren på 3-1 over Holland i 1978. Foto: Carlo Fumagalli/AP/Ritzau Scanpix

Messi og Kew Jaliens i den langt fra interessante gruppekamp i 2006. Foto: Dylan Martinez/Reuters/Ritzau Scanpix

Finalen er hjemme! Argentinas spillere lader jubelen bryde løs i semifinalen i 2014. Foto: Kyodo/AP/Ritzau Scanpix

Annonce:

De seneste to møder er endt uden scoringer, men hvor den langt fra spændende gruppekamp i 2006 faldt på et tidspunkt, hvor begge hold allerede var videre, var spændingen noget større i semifinalen for otte år siden.

Messi scorede som han skulle i straffesparkskonkurrencen, mens både Wesley Sneijder og Ron Vlaar brændte for Holland, og så gled Argentina i finalen.

Du kan følge kampen mellem de to stormagter på TV 2 eller her på sitet fra kl. 20 fredag aften.