Slår helt fast: Det kræver en ny regering

Så længe der ikke er dannet en ny regering, vil Danmark ikke være officielt repræsenteret under fodbold-VM i Qatar.

Det oplyser fungerende kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) i en skriftlig kommentar til Ritzau.

- Fokus lige nu er på at få dannet en ny regering. I mellemtiden vil Danmark ikke være officielt repræsenteret under VM i Qatar, lyder kommentaren.

Udmeldingen kommer, tre dage efter at Ane Halsboe-Jørgensen til Politiken sagde, at hun som minister i en fungerende regering ikke kan rejse til Qatar.

Nu slår hun fast, at det gælder for hele det officielle Danmark. Heller ikke eksempelvis ambassadører eller andre diplomater kan repræsentere Danmark ved det udskældte verdensmesterskab, så længe der ikke er dannet regering oven på valget 1. november.

Indtil da fungerer den afgående regering som et forretningsministerium, der kun varetager de mest nødvendige opgaver.

Kongehuset blev i oktober spurgt, hvordan man stillede sig i forhold til at rejse til Qatar og følge det danske fodboldlandshold.

Her lød svaret, at kongehuset følger regeringens officielle linje, og at der dengang ikke var taget stilling til, hvorvidt kronprins Frederik ville deltage.

I andre lande har der også været mange diskussioner om, hvorvidt man skal sende en delegation.

I Holland foreslog et flertal i parlamentet, at regeringen ikke skulle sende repræsentanter til Qatar.

Premierminister Mark Rutte har dog besluttet, at sportsminister Conny Helder rejser ned og ser Hollands indledende gruppekamp mod værtslandet. Herefter tager man stilling fra kamp til kamp.

VM i Qatar starter næste søndag og varer frem til 18. december. Det er derfor muligt, at der når at blive dannet en regering i Danmark, inden turneringen er slut.

