Slagtes efter chok-exit: - En katastrofe!

Katastrofalt. Impotent. Idéløst.

Gloserne om det spanske VM-exit er mange i de spanske medier, og et godt råd til den landstræner Luis Enrique og spillerne må være at holde sig langt fra aviserne de kommende dage..

For det er langt fra kønt, hvad der bliver beskrevet om den stolte fodboldnations præstation under VM i Qatar, der fik en lettere chokerende afslutning efter målløse 120 minutter og en rystende straffesparkskonkurrence mod de undertippede marokkanere tirsdag.

Skuffelsen var tydelig hos de spanske stjerner. Foto: Wolfgang Rattay/Ritzau Scanpix

De store spanske Madrid-baserede sportsaviser, Marca og AS, er begge nådesløse i deres kritik af 'La Roja', der kalder indsatsen for en fiasko. De hæfter sig ved, at VM åbenbart er for meget for Spanien.

Med tirsdagens exit i ottendedelsfinalen fortsætter Spaniens ringe VM-historik, der ellers kulminerede med den ultimative triumf tilbage i 2010 i Sydafrika.

Siden har den stået på den ene nedtur efter den anden.

I 2014 røg spanierne allerede ud i gruppespillet, mens ottendedelsfinalen blev endestation for fire år siden i Rusland og altså igen i år i Qatar.

Med et lille chip - en såkaldt panenka - sendte Achraf Hakimi Spanien ud i VM-mørket. Foto: KARIM JAAFAR/Ritzau Scanpix

Den Barcelona-baserede avis Sport er da heller ikke bleg for at kalde nederlaget til Marokko for en katastrofe og ærgrer sig over, at Luis Enriques mandskab, på trods af at have domineret opgøret, ikke formåede at få det mål, der ville have bragt dem i en kvartfinale.

I stedet brændte de alle tre spark fra pletten, da det hele skulle afgøres fra de 11 meter, og i stedet kunne den spanskfødte marokkaner Achraf Hakimi juble og vrikke som en pingvin efter sit 'panenka'-straffespark, der sendte den nordafrikanske nation i ekstase.

Færdig landstræner?

Fiaskoen får også de spanske aviser til at rette pilen mod manden i spidsen for det hele - landstræner Luis Enrique.

Eksempelvis sætter Marcas spanske fodboldkribent Diego Pico spørgsmålstegn ved bossens fremtid.

- Det første og mest vigtige er, hvorvidt Luis Enrique bør fortsætte med at sidde på bænken for landsholdet. Efter to gode præstationer ved først EM og sidenhen Nations League, har VM været en kæmpe nedtur.

De spanske medier sætter spørgsmålstegn ved Luis Enriques fremtid som landstræner. Foto: Dylan Martinez/Ritzau Scanpix

- Han har skabt den her gruppe med hans stil, men resultaterne er ikke kommet, og følelsen af at have fejlet er tydelig, skriver han.

Ifølge mediet El Larguero overvejer det spanske fodboldforbund da lige nu også, om det fortsat skal være Enrique, der er landstræner, eller om der er brug for noget nyt.

Mediet bringer endda den tidligere Valencia-træner Marcelino i spil - han stoppede i sommer som cheftræner i Athletic Club.

Straffesparkskonkurrencen blev decideret pinlig for spanierne, der ikke scorede på et eneste forsøg. Foto: MANAN VATSYAYANA/Ritzau Scanpix

Den 52-årige landstræner, der har en fortid i FC Barcelona, ville ikke selv tale om sin fremtid, da han efter fiaskoen blev spurgt ind til det.

- Lige nu er ikke det rette tidspunkt at diskutere min fremtid. Nu vil jeg være der for min familie og mine hunde.I næste uge, når præsidenten finder det passende, vil vi tage en snak. Lige nu tænker jeg ikke på min fremtid. Først må vi bearbejde denne skuffelse.

Luis Enrique har været landstræner for Spanien siden 2019.