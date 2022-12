Slagtet af FCK-kollega: Nu reagerer han

Keeper-krigen i FCK eksploderede lørdag aften.

Mathew Ryan leverede en brøler for Australien mod Argentina, hvorefter Kamil Grabara straks slagtede sin kollega.

De australske fans var tilfredse med holdets indsats, men ærgerlige over nederlaget til Messi og Argentina efter 'dumme fejl' De australske fans er ærgerlige over nederlaget til Argentina og de 'dumme fejl', der undervejs blev begået.

Efter kampen blev Ryan foreholdt Grabras angreb.

- Jeg er ikke overrasket for at være ærlig, men ja, hans mening bekymrer mig ikke rigtig, lød det fra Ryan, der trak på skuldrene og grinte ifølge Fox Sports.

Kort efter, at Ryan smed bolden væk, og Argentina scorede, kunne Grabara ikke dy sig. Han gik til tasterne på Twitter.

'Det må helt sikkert have været politik,' skrev polakken.

Her henvises til Mathew Ryans udtalelser om målmandsduellen i FCK.

- Jeg føler mig hårdt ramt af, at jeg ikke spiller i øjeblikket i forhold til det, som jeg har vist, siden jeg kom til klubben. Jeg føler lidt, at det er politiske grunde, der gør, at jeg ikke spiller, har australieren sagt til TV 2 Sport inden afgangen til VM.

FCK-sportsdirektør Peter Christiansen har afvist Ryans påstand.

- For det første kan vi endnu en gang slå fast – og gerne én gang for alle - at holdet i FCK altid er sat ud fra sportslige vurderinger fra cheftræneren og intet andet.

- Politik, transferplaner eller noget som helst andet har intet med det at gøre og kommer aldrig til at have det, skrev han i en mail til TV 2 Sport.

Det har længe været velkendt, at Grabara og Ryan har et iskoldt forhold, hvilket de da heller ikke har lagt skjul på.

Ekstra Bladet henvendte sig lørdag til FCK for at få en reaktion på Kamil Grabaras angreb på kollegaen, men kommunikationschef Jes Mortensen oplyser, at man håndterer sagen internt.