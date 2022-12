Slutrundens konsekvenser: Mange danskere vil forlade FIFA

En ny meningsmåling som Voxmeter har udarbejdet for Ritzau viser, at størstedelen af danskerne mener, at DBU skal forlade FIFA på trods af massive konsekvenser

VM-slutrunden har været en af de mest omdiskuterede i nyere tid og har ikke kun sået solid skepsis til det danske landshold, men også til Det internationale Fodboldforbund(FIFA) og den siddende præsident Gianni Infantino.

Det viser en ny meningsmåling, som er foretaget af Voxmeter for Ritzau.

Hele 58,2 procent af danskerne mener, at DBU burde træde ud af FIFA.

Samtidig rykker Danmark ned på verdensranglisten, så generelt har slutrunden sparket landsholdet et par år tilbage i tiden.

Ukarakteristisk landshold

Fodboldekspert Mikkel Bischoff mener, at landsholdet stadig har stor opbakning, men at slutrunden har fået konsekvenser.

- Vi var et af de dårligste og kedeligste hold ved slutrunden, og det er jo meget ukarakteristisk for landsholdet, så man forstår godt, at folk er skuffede, siger Bischoff og fortsætter:

- Jeg tænker, at opbakningen stadig er stor til landsholdet, men det virker som om, at man har mistet nogle undervejs i den her slutrunde.

- Der er både nogle, som mistede noget i forhold til debatten om værtsnationen Qatar og One-Love-armbindet, men den største gruppe har jo været trætte af den måde, holdet spillede på, tilføjer han.

Den omdiskuterede FIFA-præsident, Gianni Infantino, flankeret af den saudiarabiske prins, Mohammed bin Salman, og den russiske præsident, Vladimir Putin, under VM i 2018 i Rusland. Foto: Alexei Druzhinin.

Store konsekvenser

DBU har givet udtryk for, at man ikke ønsker at støtte den siddende præsident Gianni Infantino, men det er usandsynligt at DBU ender med at forlade FIFA.

Det vil nemlig få massive konsekvenser for dansk fodbold.

Danmark risikerer nemlig at blive udelukket fra al international fodbold, hvis man melder sig ud af FIFA.

70 procent svarer i meningsmålingen 'ja' til, at FIFA har et ansvar for at udbrede menneskerettigheder, sikre inklusion af minoriteter og modarbejde racisme. Kun 8 procent mener, at FIFA lever op til dette.

FIFA-præsident, Gianni Infantino, stiller op til genvalg i marts, og det sker uden modkandidater.