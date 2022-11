Snyder inviterede fans: Nu mister de pengene

VM-arrangørerne i Qatar snyder nu inviterede fans for deres betaling

Allerede inden der er fløjtet op til den første kamp ved den forkætrede VM-slutrunde i Qatar, ligner turneringen en pinlig fuser.

Myndighederne har fortrudt tilladelsen til øl på kamparenaerne, mens både internationale medier og Kasper Hjulmand har undret sig over de mange 'falske fans', der tilsyneladende er udkommanderet for at fuldende illusionen om fodboldfest.

Måske er den kritiske omtale, der har giver myndighederne i Qatar kolde fødder midt i ørkenvarmen.

Således dropper myndighederne nu en plan, hvor blandt andre særligt inviterede engelske fans mod lidt lommepenge forpligtede sig til offentligt at rose VM-afviklingen. Det skriver The Guardian.

Fans med særligt Qatar-venlige briller får alligevel ikke lommepenge af VM-værterne. Foto: Ritzau Scanpix

Qatars såkaldte Supreme Committee havde ellers iværksat 'The Fan Leader Network', hvor tilrejsende fans mod at få dækket flybilletten og hotelværelset forpligtede sig til at omtale VM positivt på sociale medier.

Oven i hatten kunne de udvalgte tilhængere se frem til en billet til åbningsceremonien samt lommepenge under opholdet.

Men den sidste del er nu trukket tilbage, skriver The Guardian.

Beslutningen kommer, netop som mange af de inviterede fans skal rejse til Qatar. Og en stor del har netop budgetteret med de qatariske skillinger.

I en mail bliver den tilbagetrukne udbetaling forklaret med mediernes kritiske dækning af initiativet.

'På grund af den seneste udvikling i medierne er vi opsatte på at beskytte vores besøgende fans fra fejlagtige og fejlinformerede udtalerleser omkring udbetalinger til fans under opholdet', står der i en fremsendt mail til fodboldtilhængerne, som den engelske avis har fået adgang til.

'Derfor vil den daglige udbetaling desværre ikke blive gennemført. Den var tænkt som et lille tilskud til forfriskninger oven i jeres egne personlige midler', forklarer det videre i mailen.

Det er ikke det første løfte, VM-værterne er løbet fra. Således bliver der alligevel ikke adgang til at købe øl på VM-arenaerne i Qatar. Det kan du læse mere om her: Qatar lukker for øllet