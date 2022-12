Søster og forlovede langer ud: - Det er skammeligt

Det kan klinge hult, når Portugal nu endte med at avancere til VM-kvartfinalen med en knusende 6-1-sejr over Schweiz tirsdag aften.

Men landstræner Fernando Santos får alligevel med høvlen.

Af to særlige personer. Elma Aveiro og Georgina Rodríguez.

Cristiano Ronaldos søster og ikonets forlovede.

I de kredse er det bestemt ikke populært at bænke ham til så vigtigt et opgør, som Cristiano Ronaldo var af Santos, da Portugal tæskede løs på schweizerne.

- Mens 11 spillere sang nationalhymnen, var alle kameralinser rettet mod dig. Hvilken skam ikke at være i stand til at nyde verdens bedste spiller i 90 minutter. Fansene stoppede dog ikke med at råbe dit navn, skriver Georgina Rodríguez blandt andet på sin Instagram-profil.

Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA/Ritzau Scanpix

Og hun bliver bakket op af Ronaldos søster Elma Aveiro, der sarkastisk sender en kæmpe stikpille i retning af kritikerne.

- Det er skammeligt med sådan en ydmygelse af en mand, der har givet så meget, skriver Ronaldos søster, Elma Aveiro, i sin story på Instagram.

- Tillykke, Portugal. Nej, Ronaldo er ikke udødelig. Nej, Ronaldo spiller ikke for evigt. Desværre scorer han ikke mål nu, han er gammel, Portugal har ikke brug for ham.

- Vi hører samtalerne. Alt, han har gjort tidligere, betyder intet. Alt, han har gjort, bliver glemt.

Foto: Paul Ellis/Ritzau Scanpix

På trods af at Ronaldo formåede at sætte fodboldverdenen i brand med et kontroversielt interview med Piers Morgan kort før VM, der også endte med at koste ham et exit i Manchester United for anden gang i karrieren, modtog han en kæmpe hyldest på Lusail Stadium, da den 37-årige angriber kom ind på grønsværen i det 74. minut.

Selv har Fernando Santos kaldt det et taktisk valg fra hans side af, og på Instagram tog Ronaldo også selv bladet fra munden umiddelbart efter sejren.

- Utrolig dag for Portugal med et historisk resultat. Drømmen lever, skriver han blandt andet.