Southgate fortsætter som landstræner

Én uge.

Mere tid skulle der ikke gå, før den engelske landstræner, Gareth Southgate, nu har besluttet, at han bliver i stillingen.

Det skriver Telegraph.

Ifølge avisen har den 52-årige landstræner endnu ikke informeret Det Engelske Fodboldforbund (FA) om sin beslutning.

10. december røg England ud af VM i Qatar efter et nederlag til Frankrig i kvartfinalen, og efter kampen meddelte Southgate, at han ville have den rette tid til at overveje situationen.

Og den rette tid var altså en uge.

Landstræneren måtte trøste sin stjerne Harry Kane efter det skuffende VM-exit i kvartfinalen. Foto: Dylan Martinez/Reuters/Ritzau Scanpix

Southgates kontrakt udløber i slutningen af 2024, så foreløbigt er planen, at landstræneren skal stå i spidsen for det engelske landshold ved EM i Tyskland samme år.

Han startede i jobbet i 2016 og har undervejs oplevet både op- og nedture.

Ved EM sidste år ledte han holdet til en slutrundefinale for første gang siden 1966, men måtte se sig slået af Italien i finalen.

Dette års Nations League var dog én lang nedtur for holdet, der ikke vandt en eneste af de seks gruppekampe og blandt andet tabte én af dem med 4-0 til Ungarn.

Men nu fortsætter den tidligere aktive Crystal Palace-, Aston Villa- og Middlesbrough-spiller i rollen som landstræner og kan - hvis alt går godt - se frem til minimum to år mere på posten.

