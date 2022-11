Spanien knuser Costa Rica

Spanien fik en drømmestart på VM, da holdet onsdag udspillede Costa Rica og fik seks forskellige spillere på måltavlen i en stensikker 7-0-sejr.

Klasseforskellen var udtalt i hele opgøret, og Costa Rica havde intet at byde ind med i den første kamp i landets sjette VM-slutrunde.

Storsejren var Spaniens største ved VM nogensinde, og den 18 år og 110 dage gamle midtbanespiller Gavi startede inde og blev Spaniens yngste spiller ved VM nogensinde.

Med sin scoring til 5-0 blev han også den yngste målscorer ved VM, siden knap 18 år gamle Pelé i 1958 strålede og scorede i alt seks gange i Brasiliens triumf i Sverige.

Med den overbevisende spanske sejr er der samtidig lagt maksimalt pres på Tyskland, som tidligere på dagen overraskende tabte 1-2 til Japan i gruppe E.

Spansk sejr over Tyskland og japansk point mod Costa Rica søndag vil matematisk udelukke tysk avancement fra gruppen.

Annonce:

Spanien åbnede onsdagens opgør med hurtigt og chancesøgende spil, hvilket Costa Rica absolut ingen modsvar havde på. Og efter to forsøg forbi rammen kom en hurtig forløsning efter 11 minutter.

En costaricaner afrettede en dyb stikning, og bolden faldt i feltet ned for fødderne af Dani Olmo, som efter en god vending chippede den over keeper Keylor Navas.

Stikningen kom fra Barcelonas vidunderdreng Gavi, som også blev den yngste spiller nogensinde for Spanien ved en VM-slutrunde.

Ti minutter senere blev det 2-0. Barcelonas Jordi Alba var mand for et hårdt og fladt indlæg, som Real Madrids Marco Asensio i løb satte venstreskøjten på og med en solid afslutning omsatte til sit andet landskampsmål i optræden nummer 32.

Yderligere ti minutter senere omsatte Ferrán Torres køligt et straffespark til 3-0, og derved blev det i en meget ensidig første halvleg, hvor Spanien ifølge Fifas statistikker havde bolden i 73 procent af tiden.

Kampbilledet var uændret i anden halvleg, hvor den spanske offensiv ikke viste nogen nåde.

Annonce:

Ferrán Torres, der dater landstræner Luis Enriques datter, Sira Martinez, blev efter 54 minutter dobbelt målscorer over for et par tøvede costaricanere, og et kvarter før tid lynede Gavi.

Indskiftede Álvaro Morata generobrede bolden efter god fight og lagde en bold ind midt for mål, hvor Gavi flugtede den i nettet via stolpen med en fremragende afslutning.

6-0 og 7-0 kom ved indskifterne Carlos Soler og Morata, og dermed råder Luis Enrique over seks spillere, der allerede var vist, at de kan score i Qatar.

Costa Rica, der stillede med de tidligere superligaspillere Bryan Oviedo og Francisco Calvo, havde intet at byde ind med offensivt og blev ikke noteret for en eneste afslutning.

Defensivt var der ligeledes enorme mangler, og der skal strammes gevaldigt op, hvis holdet skal i nærheden af point i de kommende kampe mod Japan og Tyskland.