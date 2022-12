Sparket ud af VM - scorer kassen

Mens australierne jubler over videre VM-avancement, får de danske landsholdsherrer hårde ord med på vejen hjem

De 26 danske spillere scorer hver 891.000 kr. for VM-blamagen

De tager sig godt betalt!

Fiaskoen ved VM får kasseapparatet til at klinge hos de 26 danske VM-spillere.

For uanset hvordan de havde præsteret, var de garanteret et forholdsvis stort beløb.

På trods af den pinagtige indsats ved VM-slutrunden får hver af de danske spillere ikke mindre end 891.000 kr. i honorar for de tre kampe.

Danmark dumpede med et brag. Men alligevel klinger kasseapparatet med 891.000 kr. pr. spiller for VM-ydmygelsen. Foto: Lars Poulsen

Altså 297.000 kr. pr. kamp pr. spiller - uanset om de har været i kamp eller ej.

Tre kampe, der resulterede i ét point mod Tunesien - og så to nederlag til Australien og Frankrig.

For fire af markspillerne har det været en velbetalt træningstur.

Jens Stryger Larsen, Daniel Wass, Jonas Wind og Yussuf Poulsen har slet ikke været på banen, ligesom de to reservemålmænd - Frederik Rønnow og Oliver Christensen - ikke fik spilletid.

For Yussuf Poulsen, Daniel Wass, Jens Stryger Larsen, Jonas Wind og de to reservekeepere - Frederik Rønnow og Oliver Christensen - har det været en velbetalt træningslejr. De kom slet ikke på banen under slutrunden. Foto: Lars Poulsen

Men fordelingen er nu engang skruet sådan sammen, at alle får det samme beløb, uanset hvor meget de har bidraget på banen. Det gælder også Thomas Delaney, der måtte rejse hjem med en skade efter den uafgjorte åbningskamp mod Tunesien.

Spillemæssigt leverede Danmark den mest skuffende og dårligste slutrunde nogensinde med en sidsteplads i en gruppe bestående af Frankrig, Australien og Tunesien.

Selv om Danmark fik nul point både i 1988 og 2000, var modstanderne dengang af langt højere kvalitet, end vi har oplevet ved VM i Qatar.

Joachim Andersen fik spilletid i alle tre danske kampe, men ligesom sine holdkammerater ramte han slet ikke niveauet. Foto: Lars Poulsen

Havde Danmark besejret Australien og kvalificeret sig til 1/8-finalerne, havde hver spillet fået yderligere 488.000 kr. Det havde så udløst et samlet beløb på 1.379.000 kr. til hver af de 26 spillere for de fire kampe ved VM-slutrunden.

Hvis Danmark var gået hele vejen og vundet VM, havde hver spiller modtaget svimlende 4.950.000 kr.

Det er faktisk et højere beløb, end nationer som Tyskland, Frankrig og Spanien modtager for at vinde VM-titlen. I øvrigt er alle tre nationer stadig med ved VM.

