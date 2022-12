Spillede med brækket arm i kvartfinale

Portugals anfører Pepe spillede kampen mod Marokko til ende med et brud på venstre arm.

Det oplyser Portugals Fodboldforbund på dets hjemmeside.

Efter kvartfinalenederlaget på 0-1 blev den 39-årige midterforsvarer fragtet til hospitalet for at blive undersøgt.

Her blev det bekræftet, at Pepe under kampen har fået et brud.

Pepe indledte kampen med anførerbindet, men i begyndelsen af anden halvleg overlod han det til indskiftede Cristiano Ronaldo.

Den brasiliansk fødte forsvarsspiller havde kampens sidste store chance, da han syv minutter inde i tillægstiden var gået med frem og fik en pæn mulighed for at holde liv i Portugals VM.

Pepes hovedstød var dog for upræcist, og han ramte forbi målrammen.

Marokko vandt derfor overraskende kvartfinaleduellen på Youssef En Nesyris scoring fem minutter før pausen.

Marokko skal i semifinalen op mod de regerende verdensmestre fra Frankrig. I den anden semifinale står Kroatien over for Argentina.

Marokanske fans er gået på gaden efter 1-0 sejren over Portugal: