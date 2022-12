Ståle tordner mod landstræner

Marokkos VM-eventyr sluttede med et brag onsdag aften, da de tabte 2-0 til Frankrig.

Med sublimt spil havde de overrasket flere gange ved VM i Qatar på trods af deres undertippede rolle. Men efter deres VM-exit er der flere, som nu sætter spørgsmålstegn ved landets opstilling i semifinalen.

Flere spillere havde nemlig sneget sig ind i startopstillingen på trods af småskader forud for kampen.

Holdets profil og anfører, Romain Saiss, var en af starterne, hvilket overraskede mange, da anføreren var blevet båret fra banen i kvartfinalen mod Portugal.

Artiklen fortsætter under billederne ...

Marokkospilleren Roman Saiss blev båret ud i kvartfinalen mod Portugal. Foto: Manan Vatsyana.

Marokkos landstræner, Walid Ragragui, valgte at starte med småskadede spillere i semifinalen. Foto: Gabriel Bouys.

Da kampen startede, var det tydeligt, at marokkaneren ikke var klar til at spille den afgørende semifinale, og efter blot 20 minutter på banen lod han sig udskifte.

Men Marokkos problemer begyndte allerede, før skæbneopgøret overhovedet var fløjtet i gang.

Annonce:

Den anden centrale forsvarsspiller Nayef Aguerd måtte også indse, at han ikke var klar fra start på trods af sin plads i startopstillingen. Derfor måtte holdet sadle om kort før kampstart og startede dermed uden den faste forsvarsduo.

Marokkos træner, Walid Regragui, tog en for stor chance ved at tillade visse spillere, og nu erkender han fejlen.

- Vi havde nogle skader, og vi tabte Aguerd i opvarmningen. Der er ingen undskyldninger, siger Regragui.

- Vi betalte for de mindste fejl. Vi kom ikke godt ind i kampen, og vi havde for meget teknisk spild i første halvleg, tilføjer han.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Romain Saiss lod sig allerede udskifte efter 20 minutter i VM-semifinalen mod Frankrig. Foto: Molly Darlington.

Utilfreds Ståle

Den norske landstræner Ståle Solbakken tordner mod Marokkos træner efter den tvivlsomme start.

- Det er på grænsen til uprofessionelt. Her er det spillerne, der bestemmer, at de er klar til at spille semifinalen, siger han til TV2 Norge.

- Han er overhovedet ikke klar.

Marokko blev på trods af nederlaget mod Frankrig det første afrikanske hold til at nå en VM-semifinale.