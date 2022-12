Sterling er ude af familiære årsager

Chelseas offensivspiller Raheem Sterling er ikke med i kamptruppen, når England søndag møder Senegal ved VM.

Det skriver det engelske forbund (FA) på Twitter.

Ifølge forbundet er Sterling fraværende af familiære årsager.

Han har ellers været en forholdsvis fast del af Gareth Southgates mandskab gennem længere tid.

I stedet starter Sterlings tidligere klubkammerat i Manchester City, Phil Foden, i det engelske angreb sammen med Bukayo Saka og Harry Kane.

Sterling står noteret for 81 kampe og 20 mål for England, og de seneste to optrædener kom ved det igangværende VM.

Han startede således inde og scorede en enkelt gang i 6-2-sejren over Iran og fik genvalg til 0-0-kampen mod USA, inden han fra bænken så 3-0-sejren over Wales.

Hvis England slår Senegal i søndagens ottendedelsfinale, skal holdet først i aktion igen lørdag, når det i så fald møder Frankrig i kvartfinalerne.

