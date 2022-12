Stjerne har sagt undskyld til Infantino

Achraf Hakimi og flere af de andre landsholdsspillere fra Marokko var rasende efter lørdagens nederlag i bronzekampen mod Kroatien.

Efter kampen stødte Paris Saint-Germains stjerneback på præsidenten for Det Internationale Fodboldforbund (FIFA), Gianni Infantino, i spillertunnelen.

Her luftede Hakimi ifølge en sportsjournalist fra svenske SVT sin vrede omkring dommerpåsætningen højlydt og skældte Infantino ud.

Journalisten optog noget af episoden, men repræsentanter fra FIFA bad ham efterfølgende slette videoen.

Over for det norske medie NRK forklarer Achraf Hakimi konfrontationen med Infantino.

- Jeg var lidt sur over det, der skete i kampen. Men det bliver mellem Infantino og mig. Jeg har stor respekt for ham, og da jeg mødte ham lidt senere, undskyldte jeg for de ord, jeg havde brugt. Jeg var såret efter kampen, siger han ifølge NTB.

- Jeg var sur over det, der skete på banen, men jeg lader det blive på banen. Vi er glade for det, vi har opnået ved VM uanset hvad, forklarer han.

Ifølge SVT var det den qatarske dommer Abdulrahman Al-Jassims' præstation i opgøret, som fik sindene i kog hos marokkanerne.

Marokko tabte kampen 1-2, men kan se tilbage på en historisk bedrift ved slutrunden.

Marokko blev det første afrikanske land, som nåede semifinalen ved et VM.

Søndag klokken 16 venter finalen mellem Argentina og Frankrig.