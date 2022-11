Stjerne har scoret bossens datter

Men tager man bare lidt væk fra det funklende centrum, er der en helt anden virkelighed, som Ekstra Bladets Jan Jensen tager dig med igennem her

Ferran Torres danner par med Luis Enriques datter, og det lader ikke til at være et problem for den spanske landstræner

Man hører tit om, at træneren har en favorit, og i den spanske VM-trup er det nok ikke helt forkert.

I hvert fald kan Barcelonas Ferran Torres glæde sig over lidt familiært selskab under slutrunden.

Landstræner Luis Enrique er således hans svigerfar. I nogle familier ville det måske ikke være at foretrække, men forholdet mellem Torres og Enrique lader til at være intakt.



– Hvis jeg skal sige, hvem der er min forlængede arm på banen, må jeg sige Ferran. Hvis ikke jeg siger det, slår min datter mig ihjel, lyder det spøgefuldt fra Luis Enrique ifølge Football-Espana.



Ferran Torres danner par med Sira Martinez, som han fandt sammen med, mens han spillede i Manchester City. De to flyttede efterfølgende sammen, da angriberen vendte hjem til Barcelona i januar.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Annonce:

Hovedpersonen blev spurgt til situationen for nylig, hvor han gjorde det helt klart, at der ikke er problemer med at skille tingene ad.

– Træneren og jeg ved, hvordan man skelner mellem, når han er familie, og når han er træner og jeg er spiller. Vi håndterer det naturligt, lød det fra Barcelona-stjernen.

Ferran Torres står noteret for 31 landskampe og 13 mål i den røde trøje og forventes også at starte inde, når Spanien møder Costa Rica onsdag. Ud over Costa Rica er Spanien også i pulje med Tyskland og Japan.