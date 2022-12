Stjerne om Ronaldo: - I Brasilien er han bare en tyk mand

Den tidligere superstjerne Kaká forklarer i et tv-program, at mange brasilianere ikke holder med Brasilien og ikke kerer sig om deres tidligere helte

Brasilien og kærlighed til fodbold går hånd i hånd.

Den sydamerikanske nation er det mest vindende hold ved VM med fem titler, og der er altid samba på banen og på lægterne, når Seleção ruller sig ud.

Og så måske alligevel ikke helt.

For i et tv-program på britiske BeIN Sports har den tidligere superstjerne Kaká forklaret, at selvom der er mange supportere til det nuværende VM i Qatar og generelt ved landsholdets kampe, så er der ikke en national samhørighed om landsholdet.

- Det er mærkeligt at skulle sige det, men mange brasilianere støtter ikke Brasilien, siger Kaká.

Verdens bedste fodboldspiller anno 2007 giver også et eksempel på, at store stjerner heller ikke nyder den respekt, som omverdenen måske tror. Eksempelvis angriberen Ronaldo med tilnavnet 'Fænomenet', der to gange har vundet Ballon d'Or og tre gange er blevet kåret til verdens bedste fodboldspiller af FIFA.

- Hvis man ser Ronaldo gå rundt her, vil man tænke, 'wow' - der er noget anderledes over ham her. I Brasilien ville han bare være en tyk mand, der går ned ad gaden.

- Der er selvfølgelig mange brasilianere, der elsker Ronaldo. Jeg elsker Ronaldo. Men den måde, han bliver respekteret på i Brasilien i forhold til i udlandet, er meget anderledes. Jeg ser mere respekt for ham i udlandet end i Brasilien, siger Kaká.

Ronaldo vandt VM med Brasilien i 1994 og i 2002. Han er med sine i alt 15 mål den næstmest scorende i VM-historien. Han har scoret 62 gange for Brasilien i 98 landskampe. Foto: Kai Pfaffenbach/Reuters/Ritzau Scanpix

Det er ikke kun landets gamle helte, der ifølge den tidligere Real Madrid- og Milan-spiller ikke får den kredit, de fortjener. Der er også stjerner på det nuværende landshold, der står for skud.

- Lige nu taler rigtig mange brasilianere om Neymar, men på en negativ måde, forklarer han.

Allerede fredag eftermiddag er der en mulighed for brasilianerne for at ændre syn på Neymar, når Brasilien indleder VM-kvartfinalerne i et opgør mod viceverdensmestrene fra Kroatien.

