Stjerne stopper på landsholdet efter VM-fiasko

En af de største belgiske fodboldstjerner takker af på landsholdet.

Efter den skuffende VM-slutrunde i Qatar har anfører Eden Hazard besluttet sig for, at det er slut med at trække i landsholdstrøjen.

Det har den 31-årige Real Madrid-spiller annonceret på det sociale medie Instagram onsdag.

- Tak for jeres kærlighed. Tak for jeres uforbeholdne støtte. Tak for al den glæde, vi har delt siden 2008. Jeg har besluttet at afslutte min landsholdskarriere. Efterfølgerne er klar. Jeg vil savne jer, skriver Hazard til sine følgere.

Belgien røg ud af VM efter skuffende resultater i gruppespillet, og det var ventet, at nogle af de tunge drenge på landsholdet ville takke af.

Eden Hazard er en del af den generation af belgiske spillere, som er blevet kaldt en gylden generation, og mange eksperter har vurderet, at VM i Qatar ville være den sidste mulighed for flokken at vinde noget stort.

Det er lykkedes ikke, og nu takker kaptajnen af.

Eden Hazards betydning for Belgien har da også været dalende i de seneste år. Det kom især til udtryk, da anføreren blev bænket i den sidste og afgørende VM-gruppekamp mod Kroatien.

Han fik debut for Belgien i 2008, da han som et stort talent brød gennem lydmuren i franske Lille.

I 2012 skiftede han til Chelsea, hvor han boltrede sig med stor succes og vandt to Premier League-trofæer.

I 2019 rykkede han til sin barndoms drømmeklub, da han fik kontrakt i Real Madrid. Opholdet er dog aldrig blevet en succes.

Tilbagevendende problemer med skader har gang på gang sat ham tilbage, og han har fået massiv kritik for ikke at slå til.

Hans kontrakt i Real Madrid udløber i sommeren 2024.