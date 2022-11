Stjernekeeper har forladt VM: Her er den bizarre årsag

Uenighed om spillestil har fået Cameroun-keeper Andre Onana til at forlade VM.

Det skriver blandt andre The Athletic.

Andre Onana fik fuld tid og gjorde en flot indsats i Camerouns åbningskamp mod Schweiz, som holdet dog endte med at tabte snævert 1-0.

Men det bliver målmandens første og sidste optræden ved VM, for en diskussion mellem ham og landstræner Rigobert Song på træningsbanen lørdag har kort tid inden kampstart mellem Cameroun og Serbien mandag fået Onana til at forlade den camerounske VM-trup.

Diskussionen mellem landstræneren og Onana skulle handle om, at Song ønskede, at Inter-keeperen, der er kendt som værende god med fødderne, skulle spille mere direkte og ikke tage nogen risiko i nærheden af sit eget mål.

Og skænderiet skulle ifølge Marca været endt ganske højlydt.

Onana og Song to var åbenbart så uenige om den sag, at landstræneren valgte at foretrække Devis Epassy fra Saudi Pro League-klubben Abha mellem målstængerne til holdets kamp mod Schweiz mandag.

Det har siden fået Song på de tanker, at det var bedre, hvis Onana ikke engang var på bænken under resten af VM i Qatar, og derfor har Onana nu forladt VM.

En beslutning, som ikke alle i Cameroun-lejren var enige i.

Ifølge journalisten Helena Condis Edo skulle Camerouns fodboldforbunds præsident Samuel Eto'o nemlig have forsøgt at mægle fred mellem de to parter - desværre uden held.

Onana står noteret for 35 landskampe for Cameroun og har siden oktober været fast mand i buret hos Inter, som han skiftede til på en fri transfer i sommers.

For Inter har målmanden spillet 13 kampe i indeværende sæson, i fem af disse har han holdt rent bur.