Stjernens bøn: - Meld jer ud af FIFA

På trods af at DBU’s formand ikke vil afvise, at Danmark melder sig ud af FIFA, så er det ifølge Ekstra Bladets sportskommentator et helt urealistisk scenarie

Det skulle blive ’det bedste VM i historien’, lød det fra FIFA-præsident Gianni Infantino, inden bolden rullede i Qatar.

Men den schweiziske fodboldboss er i stedet landet i noget af et stormvejr under slutrunden, der har haft enormt fokus på især homoseksuelles rettigheder i værtslandet.

Og den modvind ser ikke ud til at stoppe lige med det samme. Presset på Infantino vokser, og nu melder den tidligere engelske landsholdsspiller Stan Collymore sig på banen med en bøn til sit lands fodboldledere.

- Når turneringen er slut, skal vi virkelig overveje at kortslutte FIFA og al den korruption og magtfuldkommenhed, der er. Når du kan se, at der foregår korruption i en ledelse, har du hvert fjerde år muligheden for at stemme dem ud, skriver Collymore i sin klumme for The Mirror og fortsætter kritikken:

Stan Collymore ses her foran Hampden Park i Glasgow forud for en VM-kvalifikationskamp. Foto: David Klein/ Ritzau Scanpix

- Hvorfor er vi i en situation, hvor Gianni Infantino bare er blevet accepteret som præsident i fire år mere uden nogen modkandidat? Præsidenter burde kun få lov til at kunne sidde i fire år, og så bør afstemningen om, hvem der får VM, være fuldstændig transparent.

DBU med direktør Jakob Jensen har været et af de forbund, der har været mest vokale i kritikken af FIFA under VM. Og da formand Jesper Møller endelig stillede op til at besvare de mange kritiske spørgsmål om Qatar i Doha, stemmede han i.

Jesper Møller svarede på Ekstra Bladets spørgsmål, at han ville overveje, om DBU kunne forlade FIFA. Det er præcis det, som Stan Collymore nu foreslår – bare til de allerstørste nationer.

- Når VM er ovre, ville jeg elske at høre Englands, Tysklands, Brasiliens, Argentinas, Frankrigs, Spaniens og Italiens forbund sige: ’Det var det. Vi boykotter FIFA, indtil der kommer styr på det, og der indføres ordentlige etiske normer og regler for, hvem der tildeles VM'.

- Lad os være ærlige: Et VM uden mindst fem eller seks af de hold ville ikke have den samme appel.

Stan Collymore fik kun tre engelske landskampe som aktiv, men han gør sig nu som meningsdanner i England, og han har stærke holdninger til FIFA.

FIFA-præsident Gianni Infantino klapper begejstret af Emiren. Foto: Lars Poulsen

Den tidligere angriber foreslår blandt andet ubøjelige regler om, at VM-værter skal acceptere, at homoseksuelle må holde i hånd på gaden, og at alkohol kan indtages i ansvarlige mængder i visse zoner i et VM-land.

På den måde ville alle lande med ønsker om at få et VM fra start vide, hvad de sagde ja til.

- Det, vi har set i den seneste uge, er, at FIFAs etik, moral og værdier er gået fløjten, fordi de har solgt turneringen til et land, der på visse punkter ikke deler samme etik, moral og værdier som de fleste andre nationer ved VM.

FIFA er under mærkbart pres i Qatar, hvor der inden slutrunden var stort fokus på migrantarbejdernes forhold og dødsfald i landet. Siden starten på VM er fokus flyttet over på de manglende rettigheder for homoseksuelle i landet.

