Stjernens familie udsat for bevæbnet hjemmerøveri

Den engelske fodboldstjerne Raheem Sterling er fløjet hjem fra VM i Qatar, fordi familien lørdag aften var udsat for et voldsomt hjemmerøveri

England måtte undvære Raheem Sterling i ottendedelsfinalen mod Senegal søndag aften.

Chelsea-stjernen var tidligere på dagen gået ombord på et fly mod hjemlandet.

Det skyldes, at bevæbnede kriminelle lørdag aften tiltvang sig adgang til stjernens hjem i Surrey sydvest for London. Det skriver flere medier, bl.a. The Times og Daily Mail.

Sterlings familie - inklusive hans tre små børn - var hjemme, da røveriet fandt sted.

Efter sejren over Senegal slog landstræner Gareth Southgate fast, at Sterling har hans og holdets fulde støtte.

- Hans prioritet er at være hos familien. Det støtter vi og giver ham alt den tid, han har brug for, sagde Southgate.

- Jeg vil ikke presse ham. Sommetider er fodbold ikke det vigtigste. Familien bør komme først.

I de to første gruppekampe spillede Sterling samlet 139 minutter for England, mens det blev til en plads på bænken i 3-0 sejren over Wales.

Det vides endnu ikke, om Raheem Sterling vender tilbage til Qatar på et senere tidspunkt i VM-slutrunden.

