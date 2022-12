Stopper efter VM-fiasko

Belgien er færdig ved VM, og det er Roberto Martínez også som landstræner.

Den belgiske landstræner har sagt sit job op umiddelbart efter 0-0-kampen mod Kroatien torsdag. Resultatet medførte, at Belgien ikke gik videre ved verdensmesterskaberne i Qatar.

- Det var min sidste kamp med landsholdet. Jeg kan ikke fortsætte. Det er på tide, at jeg accepterer, at det her var den sidste kamp, siger Martinez ifølge nyhedsbureauet AFP efter Belgiens kamp.

Belgiens fodboldforbund bekræfter nyheden på Twitter og skriver, at Martinez allerede inden VM's begyndelse havde besluttet, at han ville stoppe, når Belgien var færdig i Qatar.

Ligesom Danmark er Belgien altså noget overraskende færdig ved VM efter det indledende gruppespil. Inden den uafgjorte kamp mod Kroatien havde belgierne tabt til Marokko og taget en kneben sejr over Canada.

Belgien sluttede som nummer tre i gruppe F, et enkelt point efter Kroatien, der gik videre som toer.

En sejr torsdag havde derfor sendt Belgien videre, men trods flere store muligheder i anden halvleg lykkedes det altså ikke for Roberto Martínez og hans spillere at tage sejren og billetten til næste fase af VM.

49-årige Roberto Martínez nåede at være belgisk landstræner i seks et halvt år efter at have fået jobbet i august 2016.

I alt nåede spanieren at stå i spidsen for Belgien i 79 kampe. I 2018 førte han Belgien til VM-bronze.

Martinez har tidligere været træner i Everton og Wigan. Sidstnævnte førte han til en triumf i FA Cuppen i 2013.