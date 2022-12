Stor Mbappé-mystik: Er det kæresten nu?

Nicklas Bendtner fortæller her om festlighederne i landsholdslejren i sin tid på landsholdet, hvor man godt kunne få en øl eller to til slutrunder

Frankrigs helt store superstjerne i de her dage hedder Kylian Mbappé.

Han lever af at lave mål, men han har angiveligt også scoret på ny uden for banen.

Den belgiske topmodel Rose Bertram er flere gange blevet spottet på tribunerne under VM i Qatar, og hun skulle ifølge The Sun og Daily Mail nu danne par med PSG-angriberen, der på søndag spiller VM-finale mod Argentina.

Eller hvad?

Mystikken er opstået, efter at Mbappé angiveligt er stoppet med at date Ines Rau. En 32-årig model, som i november 2017 blev den første transperson nogensinde til at pryde forsiden af ​​Playboy.

De to fandt hinanden i forbindelse med filmfestivalen i Cannes, og i september blev de fanget på et billede, hvor franskmanden bærer Rau rundt på en luksusyacht.

Lige siden har aktiviteten fra de to imidlertid været ikkeeksisterende, og om de stadig er sammen vides ikke.

Rose Bertram. Foto: Vianny Le caer/Ritzau Scanpix

Det har fået rygterne mellem det nye superpar til at rulle.

Romancen mellem Kylian Mbappé og Rose Bertram er ikke officielt bekræftet, men ifølge The Sun mødte de hinanden i Paris, fordi de tidligere har krydset veje i modemiljøet i storbyen.

I mange år dannede Bertram par med den forhenværende PSG-spiller, hollænderen Gregory Van der Wiel, som forlod klubben, et år inden Mbappé kom til fra AS Monaco.

Kylian Mbappé spiller på søndag sin anden VM-finale i streg, når Argentina og Frankrig går i krig om trofæet.