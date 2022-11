Stor mystik før VM-kamp

Når Harry Kane i dag går på banen med et 'One Love'-armbind, kan han ifølge engelske medier risikere at få et gult kort eller en bøde. Ingen aner dog, præcis hvilken konsekvens det får for Kane og de otte andre anførere, herunder Simon Kjær, der planlægger at bære ambindet

Der kan vente Englands anfører Harry Kane en usædvanlig hurtig advarsel, når han i dag træder ind på græsset til Englands første kamp ved VM-slutrunden.

Han er nemlig blandt de ni anførere, der planlægger at skifte FIFA's anførerbind ud med et et 'One Love'-armbind, der promoverer LGBTQ+ rettigheder i Qatar.

Et land, der kriminaliserer kærlighed mellem mennesker af samme køn.

Og ifølge Daily Mail kan de kaptajner, der bærer armbindet, risikere at få en bøde eller et gult kort, allerede inden kampen sparkes i gang, for overtrædelse af udstyrsreglerne.

FIFA's udstyrsregler foreskriver, at man ved FIFA-turneringer skal bære officielt tøj leveret og udstyret af FIFA.

Det er 'One Love'-armbindet ikke så overraskende ikke.

Foto: Jonathan Moscrop/Ritzau Scanpix

The Athletic og The Sun skriver desuden, at England frygter, at Kane vil få anførerbindet fjernet fysisk, hvis han har det på, inden han indtager banen.

Det engelske fodboldforbund kæmper fortsat for at få en afklaring fra FIFA, der endnu ikke har accepteret 'One Love'-anførerbindet, fordi det er 'et politisk budskab'.

Vil se på alternativer, hvis truslen er reel

Mandag morgen udtalte Mark Bullingham, topchef i det engelske fodboldforbund (FA), til den britiske radiokanal BBC Radio 4, at hvis truslen om sportslige sanktioner fra FIFA er reel, altså hvis Kane kan ende med at få en advarsel for at bære armbindet, så vil England undersøge alternativer.

- Hvis truslen om sportslige sanktioner er reel, skal vi kigge på det. Vi er nødt til at tage et skridt tilbage og finde ud af, om der er en anden måde, vi kan vise vores værdier, siger Mark Bullingham.

- Der er diskussioner, som fortsætter. Vi er i gang med at finde ud af det lige nu. Det er sandt, at Fifa indikerede, at der kan blive sportslige sanktioner. Det er åbenlyst, at det er noget, vi skal have afklaret.

Også i den danske lejr kan der spores usikkerhed omkring, hvorvidt man vil bære armbindet.

Lørdag slog DBU's fodbolddirektør Peter Møller fast, at Simon Kjær ville spille i det, nøjagtig som han tidligere har gjort.

- Får vi en straf for det? Det aner jeg ikke noget om. Det kan være, vi er blevet klogere på det, når nogle af de andre lande har spillet før os, lød det lørdag fra Peter Møller.

Men på pressemødet mandag morgen udtaler landstræner Kasper Hjulmand, at DBU fortsat afventer klarhed omkring konsekvenser.

- Det er ikke op til spillerne. Det er ikke spillernes beslutning. Forestil dig at gå på banen med et gult kort.

- Vi har spillet med det her anførerbind før i UEFA. Nu må vi se, hvad der sker senere. Det er vores unions beslutning.

- Vi er nødt til at vide, præcis hvad der kan ske. Derfor bliver beslutningen taget senere i dag, lød det fra Hjulmand.

Englands kamp mod Iran spilles i dag klokken 14 på Khalifa International Stadium.