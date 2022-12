Storhyldes i hjemlandet

Lise Klaveness fik hele fodboldverden til at måbe, da hun for ni måneder siden kritiserede FIFA fra talerstolen i Qatar omkring de mange menneskerettigheder, der bliver brudt i Qatar.

Nu har fodboldforpersonen i Norge vundet prisen for årets navn, netop fordi hun var så åbenmundet og kritisabel om VM i Qatar.

Det er det norske medie VG, der har lavet en afstemning, hvor ti personer var nomineret, og her har det norske folk altså sat flest stemmer på Klaveness.

Den 41-årige nordmand blev tilbage i marts udråbt som forperson for det norske fodboldforbund og trak med det samme overskrifter for sin tale i Qatar.

Artiklen fortsætter under billedet..

Foto: Lars Poulsen

Hun delte vandene med sine kommentarer, men i Norge blev hun set som en helt for at snakke lige ud af posen.

På trods af den store Qatar-kritik valgte Klaveness alligevel at tage til Qatar for at gøre modstand.

- Selvom vi har besluttet ikke at være til stede på stadionerne under kampene, bør vi være til stede i Qatar, når VM sparkes i gang for at gennemføre det, vores medlemmer har pålagt os, nemlig at lægge pres både før, under og efter mesterskabet, sagde Lise Klaveness tilbage i november før slutrunden.

Norge var ikke selv med ved VM-slutrunden i Qatar.