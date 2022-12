Storklub rystet efter VM-finale

Bayern München er rystet over de racistiske kommentarer, som Kingsley Coman er blevet udsat for på sociale medier

Frankrigs fodboldstjerner har siden det missede VM-guld levet med tømmermænd fra nederlaget til Argentina, men tre af dem har fundet sig i langt mere.

Kingsley Coman, Aurelien Tchouameni og Randal Kolo Muani har således oplevet racistisk diskrimination på sociale medier i kølvandet på finalen.

Det skriver Sky Sports.

En talsperson har ifølge mediet sagt, at man har fjernet 'modbydelige' kommentarer, ligesom man er 'i direkte kontakt med spillerne og deres respektive hold' for at yde støtte.

Den tyske storklub Bayern München, hvor Kingsley Coman slår sine folder, taler også med store bogstaver.

'Vi fordømmer kommentarerne rettet mod Coman på det kraftigste. Bayern-familien står bag dig. Racisme hører ingen steder hjemme', lyder det.

Foto: Kylian Mbappé trøster Kingsley Coman. Foto: Giuseppe Cacace/Ritzau Scanpix

Frankrig spillede en forfærdelig første halvleg mod Argentina, men på magisk vis kom de forsvarende verdensmestre tilbage i kampen, der skulle afgøres i en straffesparkskonkurrence.

Comans forsøg blev pillet af Emiliano Martinez, mens Tchouameni sparkede forbi.

Randal Kolo Muani brændte en stor chance mod slutningen af ekstratiden.