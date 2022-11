Storsponsor trækker sig efter regnbue-ballade

Den tyske dagligvarekæde Rewe trækker sig som sponsor af det tyske fodboldlandshold. Det sker, efter at tyskerne mandag valgte at droppe One Love-anførerbindet. Det skriver den tyske avis Der Spiegel.

Lionel Souque, den administrerende direktør i Rewe, kritiserer Det Internationale Fodboldforbund (FIFA), som var med til at presse tyskerne til at droppe One Love-anførerbindet.

- FIFA's skandaløse holdning er absolut uacceptabel for mig som administrerende direktør i et mangfoldigt selskab og som fodboldfan, siger Lionel Souque til Der Spiegel.

FIFA truede Tyskland med sportslige sanktioner, og det kunne eksempelvis være et gult kort til anfører Manuel Neuer for at bære bindet.

Der Spiegel skriver også, at selskabet Rewe uanset hvad var på vej ud af sit sponsorat, men nu trækker sig med øjeblikkelig virkning.

Det Tyske Fodboldforbund (DFB) meddelte mandag sammen med seks andre nationer - heriblandt Danmark - at man alligevel ikke ville gøre brug af One Love-anførerbindet.

- Vi vil ikke udsætte vores anfører for sådan en risiko, siger Bernd Neuendorf, en talsmand fra forbundet.

Tyskland åbner sit VM med onsdagens kamp mod Japan.