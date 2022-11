Stort VAR-drama: Derfor var der ikke straffe

Det var lige før, at Danmark fik straffespark helt til sidst i kampen mod Tunesien, men nu forklarer den tidligere danske topdommer Claus Bo Larsen, at kendelsen var helt korrekt

Hold da op et drama!

Mange danske fans og måske en række af de danske spillere følte sig snydt helt til sidst i kampen mod Tunesien, da den mexicanske dommer blev kaldt ud til VAR-skærmen for at tjekke et muligt straffespark til Danmark.

Euforien fra sommeren '21 har lagt sig - i hvert fald i Hafniahallen, hvor Ekstra Bladet er taget ud under Danmarks kamp mod Tunesien Flad VM-stemning

Et hjørnespark fra højre blev smækket ind, og bolden ramte en tunesisk spiller på hånden, men der blev altså ikke dømt straffespark til Danmark, og det var helt korrekt ifølge den tidligere topdommer Claus Bo Larsen.

- Grunden til, at der ikke blev dømt straffespark til Danmark, var fordi Mathias Jensen begik frispark lige foran situationen, hvor den tunesiske spiller ramte bolden med armen, og derfor blev der ikke dømt straffespark, siger Claus Bo Larsen til Ekstra Bladet og fortsætter:



- Hvis ikke Mathias Jensen havde begået det, var den helt sikkert blevet dømt. Det tror jeg.



Efterfølgende fik tuneserne et frispark på trods af, at bolden netop var røget ud af spil til et dansk hjørnespark, men også denne beslutning var korrekt.



- Grunden til, at Danmark ikke fik hjørnesparket var jo, fordi at de lavede en fejl i opstillet, da Mathias Jensen begik frisparket, og derfor fik Tunesien frisparket, siger Claus Bo Larsen

Kampen endte 0-0 efter en sløj dansk præstation, hvor Tunesien voldte Danmark store problemer.