Superliga-klub missede brandvarm VM-stjerne

Nicklas Bendtner fortæller her om festlighederne i landsholdslejren i sin tid på landsholdet, hvor man godt kunne få en øl eller to til slutrunder

Den marokkanske landsholdsprofil Sofyan Amrabat kunne være endt i FC Midtjylland i 2019. Det afslører hans bagland over for Ekstra Bladet

Sofyan Amrabat er en af de spillere, hvor VM kan markere starten på noget stort i karrieren.

Meget stort.

Mod nationer som Belgien, Spanien og Portugal har den 26-årige profil brændt græsset godt og grundigt af, og onsdag aften fortsætter han eventyret med sine marokkanske landsmænd i VM-semifinalen mod Frankrig.

Men for to og et halvt år siden var den nuværende Fiorentina-mand faktisk tæt på at kunne kalde sig FC Midtjylland-spiller, da han stadig tørnede ud for belgiske Club Brugge.

Den danske agent Mohamed Khayat er med omkring teamet, der repræsenterer Amrabat, og over for Ekstra Bladet afslører agenten nu, at FCM i sommeren 2019 havde chancen for at hente landsholdsprofilen til Heden.

- Det er korrekt, at Sofyan kunne være landet i dansk fodbold. Da han var i Club Brugge, var vi på udkig efter en ny mulighed, og der var FC Midtjylland inde i overvejelserne.

Annonce:

- Dengang kunne de have fået ham for en slik, men de prioriterede anderledes, og i stedet tog Sofyan til Italien, som viste sig, at være det helt rigtige sted for ham, siger Mohamed Khayat, der henviser til Amrabats skifte til Verona.

Artiklen fortsætter under billedet..

Foto: Carl Recine/Ritzau Scanpix

Ove Pedersen, der er assisterende sportschef i FCM, bekræfter da også, at Amrabat i sommeren 2019 var en prioritet, og man ledte efter forstærkninger til midtbanen, men han kan ikke huske, hvad der specifikt lå til grund for, hvorfor det ikke blev til noget.

- Vi jagtede ham, og han stod på vores liste.

- Vi ville virkelig gerne have ham. Jeg husker det ikke helt præcist, men jeg kan huske, at vi i hvert fald ikke vendte tommelfingeren ned til ham, fortæller Ove Pedersen.

Marokko har taget alt og alle med storm under VM. Fem kampe. Fire sejre. Nu står de i deres første VM-semifinale nogensinde.

Sofyan Amrabat har ikke misset et eneste minut, og i den her sæson har han været fast mand på Fiorentina-mandskabet, der ligger i midten af Serie A.

Annonce:

- Hvis man har fulgt lidt med i italiensk fodbold, så ved man også, at Sofyan har været en profil. Nu til VM har han bare fundet et ekstra gear frem. Allerede i sommer var der bud fra Premier League, og den interesse er kun tiltaget nu, siger Mohamed Khayat.

Amrabat har flere gange været rygtet til Tottenham, men nu har Liverpool ifølge flere engelske medier meldt sig på banen i kampen om hans underskrift. Det har Barcelona og Atletico Madrid angiveligt også.

Frankrig møder Marokko onsdag aften klokken 20.00.