Superstjerner hylder Ronaldo

Man skal være mere end almindeligt kold, hvis billederne af en grædende Cristiano Ronaldo, der gik fra banen efter at have spillet sin formentligt sidste VM-kamp ikke rørte noget i en.

Selvom Ronaldo aldrig kommer til at løfte VM-trofæet, er han utvivlsomt en af de største i spillet nogensinde - det har flere store sportsstjerner også givet deres mening til kende om efter kampen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: NELSON ALMEIDA/Ritzau Scanpix

I et opslag på Instagram, hvor Ronaldo sætter ord på sin knuste drøm, vælter det ind med hyldester fra yderst prominente navne.

- Tak for at få os til at smile, min ven, skriver den brasilianske legende Pelé.

- Legende!, skriver NBA-stjernen Lebron James.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Basket-stjernen Lebron James kalder Cristiano Ronaldo for en legende. Foto: COLE BURSTON/Ritzau Scanpix

Annonce:

Den franske landsholdsspiller Kylian Mbappé skriver en række emojier - blandt andet en kongekrone og en ged, der henviser til, at han er GOAT (Greatest of All Time).

Artiklen fortsætter under opslaget ...

Og det er ikke kun sportsfolk, der hylder Cristiano Ronaldo.

- Vi elsker dig, skriver sanger og skuespiller Jamie Foxx, mens journalisten Piers Morgan sender et hav af klappe-emojier.

I opslaget bryder Ronaldo for første gang tavsheden efter Portugals VM-exit.

- At vinde et VM for Portugal var den største og mest ambitiøse drøm i min karriere. Heldigvis vandt jeg mange internationale titler - også med Portugal - men at sætte vores lands navn på den største titel i verden, var min største drøm.

Annonce:

- Jeg kæmpede for det. Jeg kæmpede hårdt for den drøm. Jeg har scoret i fem verdensmesterskaber i løbet af 16 år. Jeg har givet alt, mens jeg har stået side om side med mange store spillere og med støtten fra millioner af portugisere. Jeg efterlod alt på banen. Jeg vendte aldrig mit ansigt væk, og jeg gav aldrig op på drømmen, lyder ordene fra Ronaldo.

Søndag kom Ronaldo på banen efter 51 minutter, men han formåede ikke at gøre forskellen, der kunne bringe portugiserne tilbage i opgøret.

Derfor var det også Marokko, der i stedet kunne bryde ud i vild jubel efter slutfløjt, mens tårerne hurtigt var at se hos Portugals største stjerne.

Portugals banemænd skal i VM-semifinalen møde Frankrig.