Sverige trækker støtte til Infantino

Dansk Boldspil-Union (DBU) får nu opbakning fra sine svenske kolleger i kritikken af Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) og præsident Gianni Infantino.

Som et af få lande har DBU offentlig ytret, at unionen ikke kan støtte Infantino, der uden modkandidater står til at blive genvalgt som Fifa-præsident næste år.

Karl-Erik Nilsson, der er formand i Det Svenske Fodboldforbund (SvFF), siger, at man ikke længere overvejer at støtte Infantino ved det kommende valg.

Det skyldes de seneste dages begivenheder under det igangværende VM i Qatar. Svenskerne har bemærket DBU-kritikken af Infantino.

- I betragtning af det, som er sket de seneste dage, ville vi bestemt ikke kunne gøre det, hvis der havde været en afstemning i dag.

- Håndteringen af anførerbindet lader meget tilbage at ønske, siger Karl-Erik Nilsson til TT.

Tidligere på ugen oplyste Karl-Erik Nilsson ellers, at det svenske forbund overvejede aktivt at støtte Infantino.

- Vi tænker sådan her: Vi overvejer aktivt at støtte ham, hvis vi kan få et par væsentlige spørgsmål på plads. Det kan måske bruges som en form for pres i fremtiden, sagde han.

DBU og Det Tyske Fodboldforbund (DFB) har været kritiske over for Fifa, som truede med sportslige sanktioner, hvis VM-anførerne benyttede One Love-anførerbindet.

Fifa har indført sine egne anførerbind mod diskrimination, og det er dem, Danmark og Tyskland samt fem andre nationer modvilligt har båret.

Svenskerne holder med deres danske og tyske kolleger i sagen.

- Ja, set i lyset af situationen, som den er i dag, gør vi absolut det. Vi forstår, at de er meget kede af det.

- Vi har ingen som helst forståelse for Fifas holdning til det spørgsmål, siger den svenske formand.

Infantino er den eneste kandidat til præsidentposten ved Fifa-kongressen i marts næste år.

- Der er fire måneder tilbage til kongressen. Men vi håber, at den ekstreme konflikt, der hersker, bliver løst.

- Vi vil bestemme os i forbindelse med kongressen, men i betragtning af situationen lige nu er det utænkeligt, siger Karl-Erik Nilsson.

Blandt de nordiske lande er Norges Fodboldforbund (NFF) og fodboldpræsident Lise Klaveness særdeles kritisk over for Fifa og Infantino.

- I NFF har vi ikke tillid til, at Infantino er den rette leder til at bringe os videre.

- Desværre har ingen af de kontinentale forbund stillet op med en modkandidat inden fristen, så Infantino er desværre for øjeblikket den eneste kandidat, siger Lise Klaveness til NRK.