Svinet til af Messi: - Jeg er skuffet over ham

Der var ondt blod mellem Argentina og Holland i fredagens VM-kvartfinale.Det kom især til udtryk efter straffesparkskonkurrencen, hvor de argentinske spillere hånede de knuste hollændere.

Men der var især dårlig stemning mellem Lionel Messi og den dobbelte hollandske målscorer Wout Weghorst.

Det forklarede hollænderen selv til pressen efter kampen, hvor han blev spurgt ind til skænderiet med den argentinske superstjerne.

- Jeg ville give ham hånden efter kampen, fordi jeg har stor respekt for ham som fodboldspiller, men han slog min hånd væk og ville ikke tale med mig.

- Mit spanske er ikke det bedste, men det var i hvert fald ikke respektfulde ord, som blev sagt. Så jeg er virkelig skuffet. Virkelig skuffet.

Weghorst fik det hele til at eksplodere med sin udligning i sidste sekund, men det var alligevel ikke nok. Foto: ALBERTO PIZZOLI/Ritzau Scanpix

Lionel Messis had til Weghorst kom også tydeligt til udtryk, da argentineren var ved at indlede et interview med TyC Sport. Her fik han nemlig øje på Weghorst og sagde: 'Hvad glor du på, idiot? Gå derover!'. Det kan du læse mere om her.

Der er derfor også noget, der tyder på, at de to ikke kommer på julekort med hinanden lige foreløbigt.

Wout Weghorst leverede en stor præstation mod de argentinske favoritter, da han scorede begge Hollands mål i den ordinære spilletid, inden det hele skulle afgøres på straffespark.

Her var det argentinerne, der var skarpest, og dermed er Messi og co. klar til VM-semifinalen. Her møder de Kroatien.