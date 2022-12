Taler ud om VM-fiasko: - Vi var ikke os selv

Kasper Schmeichel nægter at lade Kasper Hjulmand tage hele ansvaret for VM-fiaskoen, hvor Danmark røg ud i det indledende gruppespil

Det var en gigantisk skuffelse, da Danmark 30. november blev sendt ud af VM efter et 0-1-nederlag til Australien i sidste gruppekamp.

De danske spillere gik ind til slutrunden som nummer ti på verdensranglisten og som en seriøs outsider til at nå rigtig langt i Qatar.

Men Kasper Hjulmands tropper lignede aldrig sig selv, og det var de heller ikke, fortæller Kasper Schmeichel i et stort interview med TV 2 Sport, hvor han endelig sætter ord på nedturen - uden dog at kunne forklare den.

- Vi var ikke os selv. Vi spillede ikke vores spil, og der var ikke den selvtillid, som vi har spillet med. Og hvis jeg kunne sætte fingeren på et eller andet, så havde jeg også gjort det, men det er svært ligesom at sætte fingeren på én specifik ting, siger han til TV 2 og afviser blankt, at Kasper Hjulmand skal tilskrives hele ansvaret, som landstræneren ellers selv har sagt.

Danmark fik blot et enkelt point fra en gruppe med Tunesien, Frankrig og Australien, som alle havde forventet, at Danmark ville komme sikkert videre fra.

Nice-målmand står noteret for 89 landskampe for Danmark og forventes også at tage EM i Tyskland med om halvandet år, hvor Danmark forhåbentlig får vasket Qatar-pletten væk.

Kasper Schmeichel skiftede i sommer til Nice efter adskillige år i Leicester City. Den danske keeper har dog haft startvanskeligheder i det sydfranske, hvor startpladsen mellem stængerne ikke har været så sikker, som han nok havde forventet.