Tantholdt rammer udenlandske medier - igen

Sent lørdag aften forsøgte ordensmagten i Qatar endnu engang at sætter en stopper for TV 2-korrespondenten Rasmus Tantholdts arbejde under VM-slutrunden. Optrinnet, der endte med en tilbageholdelse, rammer også denne gang flere udenlandske medier

Tirsdag blev endnu en dramatisk dag i Qatar for TV 2's mangeårige korrespondent Rasmus Tantholdt.



Den danske tv-journalist blev sent tirsdag aften tilbageholdt i 10-15 minutter af den lokale ordensmagt, fordi han filmede en samling af iranske fodboldfans, der blev angrebet af andre iranere med sympati for regimet i hjemlandet.

Selvom Tantholdt ellers havde sit at se til med de qatarske sikkerhedsfolk, formåede han alligevel at tweete to gange undervejs om selve optrinnet. I skrivende stund har de to opdateringer fået mere end 22.000 likes og er blevet delt mere end 6.000 gange.

Rammer udenlandske medier

Endnu en gang lader det til, at Rasmus Tantholdt på en eller anden måde er blevet centrum for begivenheder ved VM-slutrunden i den udskældte ørkenstat.

Udenlandske medier som norske Dagbladet, britiske Independent og Daily Star, nyhedsbureauet NBO News, græske Libre samt svenske Fotbollskanalen beretter i hvert fald også denne gang om danskerens sammenstød med qatarske sikkerhedsvagter.

Det er ikke første gang, at Rasmus Tantholdt og fotografen Anders Bachs besvær med at rapportere fra Qatar går verden rundt.

Kort før VM blev den danske duo nemlig også midt under en optagelse afbrudt af vrede sikkerhedsfolk.

Tantholdt og Bach blev bedt om at slukke for kameraet, fordi de fortørnede sikkerhedsfolk ikke mente, at de to danskere havde tilladelse til at filme i det offentlige rum.

Ville smadre kamera

Sikkerhedsfolkene fra Qatar truede endda med at ødelægge kameraet alt imens TV 2s udsendte sendte live fra Doha.

Den mangeårige korrespondent nægtede dog, og optagelserne blev derfor ikke stoppet.

- I har inviteret hele verden til at komme her. Hvorfor må vi ikke filme? Det er et offentligt sted, lød det fra Rasmus Tantholdt til de aggressive sikkerhedsfolk.

Tantholdt kunne i øvrigt fremvise sin akkreditering, der giver tilladelse til at filme i Qatar.

Det opsigtsvækkende tv-klip blev hurtigt opsnappet af en lang række udenlandske medier som BILD, Daily Mail, The Times, Marca, Het Laatste Nieuws, La Depeche, og Aftonbladet

TV2's Rasmus Tantholdt gik verden rundt, da han blev afbrudt på live tv, mens han rapporterede fra Qatar. I 'Q&CO' fortæller han om episoden, hvor styret i ørkenstaten med hans ord 'afslørede sig selv'