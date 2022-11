Tantholdt reagerer: - Blev hevet om bag et hegn

Rasmus Tantholdt fortæller, at politiet i Qatar gentagne gange forsøgte at tage hans kamera, men at de, trods alt, ikke turde blive fysiske

Det blev endnu en dramatisk dag for TV 2' korrespondent Rasmus Tantholdt i Qatar.

Mandag blev den danske journalist tilbageholdt i 10-15 minutter af politiet i Qatar, da han filmede en gruppe iranske fodboldfans, der blev angrebet af iranere med sympati for præstestyret.

Det fortæller Rasmus Tantholdt til Ekstra Bladet.

- Der var en del tumult ude foran stadion efter kampen (Iran-USA, red.), og pludselig angreb en gruppe iranere som var pro præstestyret en gruppe iranske fans. Det filmede jeg, mens de her mennesker søgte tilflugt bag et hegn.

- Politiet beskyttede dem, men de bad mig blive ved med at filme, for så følte de sig sikre. Men pludselig fik politiet interesse for mig, og de forlangte, jeg stoppede med at filme. Det har jeg prøvet før hernede, så jeg viste igen min akkreditering og stod ved min ret til at filme, siger Rasmus Tantholdt og fortsætter.

Annonce:

- Men de forsøgte at tage mit kamera, og så blev jeg hevet med om bag et hegn, hvor politiet oplyste, at jeg ikke må gå, selv om jeg insisterede. Jeg bad min fotograf om at filme mig, for det var vores eneste våben. Det gjorde bare, at han blev hevet om til mig, hvor politiet igen og igen forlangte alle vores billeder.

Foto: TV2/POLFOTO

- Jeg kunne dog mærke, at de ikke turde blive fysiske, så jeg følte mig ret rolig hele vejen igennem. Jeg tweetede om det undervejs, for igen, det er vores eneste våben i den situation. Så efter 10-15 minutter kom der en mand og sagde, at vi skulle gå vores vej.

- Jeg vil gerne understrege, at det, vi var udsat for, var vand i forhold til den gruppe iranske fans, der blev angrebet, fortæller Rasmus Tantholdt på en skrantende telefonforbindelse fra Qatar.

TV 2's korrespondent har i det hele taget haft et anstrengt arbejdsklima i Qatar ...

Midt under en udsendelse for nogle uger siden afbrød sikkerhedsfolk udsendelsen og bad TV 2 om at stoppe med at filme. Herefter truede de med at smadre kameraet.

Og inden kampen mellem USA og Iran blev Tantholdt passet op af en mand i jakkesæt, der lyttede med på journalistens interview med en dansk-iraner.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Annonce:

Hvad tjener de danske VM-stjerner? Med Ekstra Bladet+ får du et unikt indblik i lønhierarkiet på landsholdet. Få det fulde overblik over samtlige spillere LIGE HER.

Blodbold: Fodbold på de dødes grave