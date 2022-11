Tantholdt tilbageholt i Qatar

TV 2's Rasmus Tantholdt er blevet tilbageholdt af politiet i Qatar.

Det oplyser journalisten selv på Twitter.

Rasmus Tantholdt skriver, at han er blevet tilbageholdt, fordi han filmede iranere, der blev angrebet af iranere, der er for præstestyret i landet.

TV 2-journalisten oplyser kort efter sit første tweet, at han er løsladt igen, efter han blev bedt om at slette de billeder, han havde taget.

Det nægtede Rasmus Tantholdt med egne ord.

TV 2's korrespondent har i det hele taget haft et anstrengt arbejdsklima i Qatar ...

Midt under en udsendelse for nogle uger siden afbrød sikkerhedsfolk udsendelsen og bad TV 2 om at stoppe med at filme. Herefter truede de med at smadre kameraet.

Og inden kampen mellem USA og Iran blev Tantholdt passet op af en mand i jakkesæt, der lyttede med på journalistens interview med en dansk-iraner.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Rasmus Tantholdt.

