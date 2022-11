Tendensen fortsætter: Ny VM-nullert

Det blev aldrig nogen mindeværdig kamp, da Uruguay og Sydkorea torsdag mødte hinanden ved VM.

Det var således småt med chancer foran mål for begge mandskaber, og så endte det 0-0 i begge holds første kamp ved turneringen i Qatar.

Uruguay var tættest på efter to gange at have sendt bolden på stolpen, men den sidste skarphed manglede altså.

Sydkorea startede energisk, og Uruguay kom lidt på hælene. Men så faldt sydkoreanerne lidt længere tilbage på banen, og det gav mulighed for et uruguayansk overtag.

Darwin Nunez var først tæt på i en periode med et vedholdende uruguayansk pres, men cirka ti minutter før pausen missede Hwang Ui-jo så en stor chance i den anden ende.

Første halvleg sluttede så af med et par muligheder til Uruguay. Tættest på var veteranforsvareren Diego Godin, der headede bolden på stolpen efter et hjørnespark.

Anden halvleg blev en taktisk og lettere låst affære. Uruguay var mest på bolden, men havde svært ved at skabe chancer, mens Son Heung-min som forventet var Sydkoreas bedste bud på én, der kunne gøre en forskel.

Men hverken Tottenham-stjernen eller en af Uruguays mange profiler blev altså kampafgørende. Begge hold gik lidt i stå, når de nærmede sig modstanderens felt.

Det prøvede Federico Valverde at råde bod på. Med et drøn fra distancen sendte Real Madrid-spilleren bolden på ydersiden af stolpen et par minutter før tid, men tættere kom det altså ikke på en scoring.

Portugal og Ghana mødes klokken 17 i den anden kamp i gruppe H.