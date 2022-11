Thornings protest: På stadion med regnbuestriber

Helle Thorning-Schmidt var søndag på plads på lægterne til den storladne åbningsceremoni på Al Bayt Stadium, hvor den nok så udskældte VM-slutrunde i Qatar officielt blev skudt i gang.

Danmarks tidligere statsminister har netop deltaget i et FIFA-topmøde i ørkenstaten som formand for det danske fodboldforbunds (DBU) såkaldte Governance og Development-udvalg.

Søndag eftermiddag skulle Thorning-Schmidt samtidig som en del af en mindre DBU-delegation på tre personer overvære åbningskampen mellem værtsnationen Qatar og Ecuador.

Til DR Sporten fortalte Thorning-Schmidt søndag eftermiddag, at hun agtede at deltage i den store åbningsceremoni iført en blå blazer med regnbue striber på ærmerne.

Samtidig slog hun fast, at hun bestemt ikke var imponeret over FIFA-præsidenten, Gianni Infantinos, voldsomt kontroversielle tale lørdag, hvor han bl.a. med skarpe udtalelser rettede en bredside mod de mange europæiske nationer, som den seneste tid har kritiseret flere aspekter af slutrunden i Qatar.

- Jeg var ikke specielt imponeret af det pressemøde (med Gianni Infantino, red.), og jeg ville ønske, at Infantino havde holdt samme tale, som han gjorde i dag (søndag red.) på FIFA-topmødet, hvor han bl.a. talte om de udfordringer, som der er, og hvor vi er på vej hen ... Det er ærgerligt at skulle starte slutrunden på den her måde, sagde Helle Thorning-Schmidt til DR Sporten.

Ekstra Bladets udsendte har søndag forsøgt at få en kommentar fra netop Helle Thorning. Dog indtil videre uden held.

Ekstra Bladets sportskommentator Jan Jensen var også langt fra imponeret over lørdagens tale fra den schweizisk-italienske FIFA-præsident.

'På dagen før VM begynder, fik vi det endelige bevis på, at Gianni Infantino er komplet uegnet som præsident for FIFA. Hans timelange pressemøde var som taget ud af diktaturets tekstbog,' skrev Jan Jensen bl.a. i en kommentar.