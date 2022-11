Tidligere FCK-profil: - Jeg er FCN-fan

Han siger det meget klart.

FC Nordsjælland bør blive dansk mester i Superligaen.

Den 24-årige stopper Victor Nelsson tilbragte mange år som purung spiller i Farum-klubben, og selvom han fik et stort skifte til FC København i sommeren 2019, ser han ikke det fineste ædelmetal ende i hovedstaden.

- Du har været i begge klubber, men hvem holder du egentlig med?

- Jeg håber, at FC Nordsjælland vinder guldet. Jeg har spillet der i ti år eller sådan noget. Jeg har en masse gode venner deroppe, og jeg er stadig i kontakt med de folk, som driver og kører klubben.

- Så jeg er FCN-fan, det er jeg, siger Nelsson under søndagens presseseance i den danske landsholdslejr i Qatar.

Artiklen fortsætter under billedet..

Foto: Lars Poulsen

Læs også: VM Manager: Se ekspertens hold til runde 1

I øjeblikket repræsenterer Nelsson Galatasaray, som han skiftede til sidste sommer.

Annonce:

Han nåede 98 kampe for FC Nordsjælland og 87 kampe for FC København, da han var at finde under hjemlige himmelstrøg. Et mesterskab blev det imidlertid aldrig til i den hvide trøje, selvom det kostede Ståle Solbakken 27 millioner kroner at købe ham.

I den her sæson har Flemming Pedersens teenagere taget Danmark med storm. De topper lige nu Superligaen med 35 point. Otte point foran Jacob Neestrup og co.

- Følger du meget med på sidelinjen?

- Det er fedt at se FCN præstere. De har fandme gjort det godt. Jeg har stadig nogle venner på holdet. Blandt andet Martin Frese.

- Jeg under dem at vinde, men der er også lang vej igen. De kommer i top seks-ræset nu, hvor holdene møder hinanden to gange. Men hvis jeg skulle pege på én, peger jeg på FCN, siger han videre.

Artiklen fortsætter under billedet..

Foto: Lars Poulsen

I 2012 vandt FC Nordsjælland det danske mesterskab for første gang i klubbens historie.

Dengang var det med den nuværende landstræner Kasper Hjulmand ved roret.